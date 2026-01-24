Toyotan Oliver Solberg oli nopein Monte Carlon MM-rallin 11. erikoiskokeella.
Solberg oli vielä päivän avauspätkällä vaikeuksissa, mutta 11. erikoiskokeella ruotsalainen pisti jälleen kaasun pohjaan. Solberg ajoi pohja-ajan 11,4 sekunnin erolla Elfyn Evansiin.
Solberg johtaa rallia nyt yli minuutin erolla Evansiin.
Sami Pajarin osalta ralli jatkui samalla kaavalla, eikä suomalaisella ollut mitään asiaa kärkivauhtiin. Hän jäi pohja-ajasta 44,5 sekuntia.
Lauantaina ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta.
EK 11 Vaumeilh / Claret 2 (15,06 km):
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|11.56,1
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+11,4
|3.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+17,9
|4.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+18,1
|5.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+18,7
|6.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+20,4
|7.
|Eric Camilli
|Skoda (WRC2)
|+21,4
|8.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+25,5
|9.
|Nikolai Grjazin
|Lancia (WRC2)
|+31,4
|10.
|Gregoire Münster
|M-Sport
|+36,3
Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK11/17:
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|2.50,57,5
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+1.02,8
|3.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1.13,1
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+5.36,7
|5.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+6.31,6
|6.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+8.58,2
|7.
|Hayden Paddon
|Hyundai
|+9.52,0
|8.
|Léo Rossel
|Citroen (WRC2)
|+10.04,9
|9.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+10.11,7
|XX.
|Sami Pajari