Monte Carlon MM-ralli jatkui lauantaina 10. erikoiskokeella. Lumisissa olosuhteissa ajetulla pätkällä nopeinta vauhtia piti Toyotan Sebastien Ogier.

Yön aikana Ranskassa satoi paljon lunta, joten päivän avauspätkälle lähdettiin todella lumisissa ja jäisissä olosuhteissa. Erot 29,93 kilometrin ja liki puoli tuntia kestäneellä erikoiskokeella venähtivät paikoin todella isoiksi.

Lumiset olosuhteet hallitsi parhaiten Sebastien Ogier, joka ajoi pohjat 3,5 sekunnin erolla Elfyn Evansiin.

Kisaa johtava Oliver Solberg ei pystynyt vastaamaan ranskalaismestarin vauhtiin lainkaan, vaan jäi Ogierille 20,5 sekuntia.

Myös Sami Pajari oli erikoiskokeella suurissa vaikeuksissa jääden kärkiajasta runsaasti yli minuutin (+1.20,7).

EK10 La Breole / Bellaffaire 1 (29,93 km):

1. Sébastien Ogier Toyota 27.27,8 2. Elfyn Evans Toyota +3,5 3. Takamoto Katsuta Toyota +13,3 4. Oliver Solberg Toyota +20,5 5. Thierry Neuville Hyundai +21,3 6. Adrien Fourmaux Hyundai +34,1 7. Josh McErlean M-Sport +37,4 8. Nikolai Grjazin Lancia (WRC2) +56,0 9. Gregoire Münster M-Sport +1.03,1 10. Sami Pajari Toyota +1.20,7

Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK10/17: