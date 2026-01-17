Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekivät paljastuksia UMK-show'staan.

Viulisti Linda Lampenius kisaa Uuden Musiikin Kilpailussa yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekinheitin. Kaksikko vieraili perjantaina 16. joulukuuta Huomenta Suomen haastattelussa kertomassa yhteisbiisistään.

He tekivät lähetyksessä paljastuksia tulevasta UMK-esityksestään. Kappaleen nimen mukaan esitys ei tule jättämään kylmäksi – lavalla tullaan näkemään liekkejä.

– Ei tavallista pyroa, mikä näkyy, kun on hevi- tai rock-bändi. Ei yhtään sellaista. Tästä tulee sellainen yllätys että! Biisi on muutenkin sellainen, että siinä tulee koko ajan yllätyksiä, Linda kuvailee.