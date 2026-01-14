Linda Lampenius ja Pete Parkkonen duetoivat UMK:ssa.

Viulisti Linda Lampenius kisaa Uuden Musiikin Kilpailussa yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekinheitin. Lampenius kertoo, että hän halusi parikseen artistin, joka pystyy laulamaan vaativan kappaleen.

Lampenius oli tehnyt listaa artisteista, joiden kanssa hän haluaa tehdä yhteistyötä ja Parkkonen oli listalla ensimmäisenä.

– Tämä oli meant to be, molemmat vastaavat yhteen ääneen.

Lampenius kertoo, että molemmat ikään kuin laulavat, vaikka hänen instrumenttinsa on viulu.