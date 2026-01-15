Luminen rekisterikilpi voi käydä kalliiksi autoilijalle.

Suomi on viime viikkoina peittynyt lumeen. Lumi, loska ja lika voivat tulla kalliiksi autoilijalle, jos ne pääsevät peittämään rekisterikilven.

Lue myös: Karmea ajokeli suuressa osassa Suomea

– Rekisterikilven näkyminen on lailla määrätty asia. Jokaisen liikenteessä olevan ajoneuvon tulee olla rekisteröity ja tunnistettavissa. Tunnistaminen tapahtuu rekisteritunnuksella. Jos rekisteritunnus ei ole näkyvissä, autoilijalle voi rapsahtaa sakot, EasyParkin Suomen maajohtaja Sanna Tiilikainen muistuttaa tiedotteessa.

Lue myös: Näin paljon maksaa erityiskilpi autoon

Milloin sakkoa?

Poliisilla on mahdollisuus määrätä peittyneestä rekisterikilvestä sakkoa, jos hän tunnistaa, että kuljettaja on lähtenyt liikkelle niin, ettei rekisteritunnus näy.

Jos kilpi kuitenkin peittyy ajamisen aikana, rikesakon kriteerit eivät täyty.

Vaikeuksia päästä parkkihalliin

Luminen rekisterikilpi voi myös vaikeuttaa pääsyä parkkihalliin, joissa on kameratunnistus. Jos hallissa on nimittäin puomit, eivät ne nouse ennen kilven puhdistamista.

Puomittomassa hallissa on mahdollista, että tunnistus onnistuu ainoastaan ulosajossa, kun auto on sulanut.

– Kamerapysäköinnissä pysäköinti alkaa vain, jos ajoneuvon rekisteritunnus tunnistetaan sisäänajon yhteydessä. Jos kamera ei saa rekisteritunnusta luettua, pysäköintimaksaminen ei käynnisty normaalisti, Tiilikainen toteaa.

Iso lasku mahdollinen

Puomittomalla kameratunnistamiseen perustuvalla pysäköintalueella luminen rekisterikilpi voi tuottaa ikävän yllätyksen, jos autoa ei ennen lähtöä tule putsanneeksi.

– Jos pysäköinnin aikana satanut lumi on peittänyt rekisterikilven ja putsaus unohtuu, kamera ei tunnista ajoneuvoa ulosajossa. Pysäköinti voi silloin jäädä järjestelmässä avoimeksi ja maksu jatkaa kertymistään, Tiilikainen sanoo.

Pysäköintioikeuden tarkastaminen tehdään laitteella, joka skannaa rekisterikilven. Pysäköinninvalvojilla on oikeus koskea ajoneuvoon esimerkiksi puhdistaessaan rekisterikilpeä tai tuulilasia (pysäköintikiekon nähdäkseen), EasyPark muistuttaa tiedotteessaan.

Puhdista auto kokonaan lumesta

Rekisterikilven lisäksi auto pitää puhdistaa kauttaaltaan lumesta. Kerroimme aiemmin poliisin pysäyttäneen auton, jonka kuljettaja antoi käsittämättömän syyn sille, miksei ollut puhdistanut ajoneuvoaan lumesta.

– Muistutan, että ajoneuvosta pitää nähdä kunnolla ulos niin eteen, sivuille kuin taaksepäinkin, totesi Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö Facebook-julkaisussaan.

Katso myös: Ammattilainen neuvoo, miten lumet puhdistetaan oikeaoppisesti

1:48 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen antaa vinkit auton putsaukseen talvella. Tiesitkö, että lumen putsauksella on vaikutusta myös polttoaineen kulutukseen?

Lähde: EasyPark