Erityiskilven kirjaimet ja numerot saa lain puitteissa valita itse.

Jos perinteinen rekisterikilpi ei ilmennä tarpeeksi autoilijan persoonaa, on mahdollista hankkia itselleen erityiskilpi.

Erityiskilpi eri kuitenkaan irtoa ilmaiseksi, kuvetta joutuu kaivamaan aika reippaastikin.

– Erityiskilpipäätös maksaa tällä hetkellä 850 euroa, kertoo Traficomin asiantuntija Sirkka Ronkainen.

Ronkaisen mukaan päätösmaksun lisäksi erityiskilpeä havittelevan on pulitettava vielä muun muassa "muutamalla kympillä" rekisteröintimaksuja katsastuspaikalla.

Helppo prosessi

Prosessi erityiskilven saamiseksi on helppo, sen käynnistämiseksi tarvitsee vain täyttää hakemus Traficomin verkkosivuilla.

– Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä, ja noin kolmessa viikossa hakemus pyritään ottamaan käsittelyyn, Ronkainen kertoo.

Ronkaisen mukaan erityiskilpien suosio on säilynyt tasaisena viime vuodet, ja hakemuksia tulee noin 1 200 vuodessa.