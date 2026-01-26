Helsingissä jaettiin lauantaina "pöyristyttävä" määrä pysäköintivirhemaksuja suojatiemokista.
Helsingin pysäköinninvalvonta muistuttaa Instagram-julkaisussaan, että lumen peittäessä suojatien katumerkinnän (L3) katse tulee suunnata suojatien liikennemerkkiin (E1), joka osoittaa ajosuunnassa suojatien etureunan.
– On erittäin tärkeätä, että pysäköidessä hieman vilkuilee ylöspäin, jotta paremmin havitsee mahdollisen suojatien liikennemerkin, ja varsinkin jos pysäköi kaksisuuntaisella tiellä tien vasemmalle puolelle.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Julkaisussa äimistellään sitä, että lauantaina 24. tammikuuta Helsingin pysäköinninvalvonta määräsi 40 pysäköintivirhemaksua liian lähelle tai jopa suojatien päälle pysäköidyille ajoneuvoille. Pysäköinninvalvonta suoritti yhdeksän lähisiirtoa.
– Nämä luvut ovat pöyristyttäviä, julkaisussa todetaan.
Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2024 antaman ratkaisun mukaan suojatien paikka ei kuitenkaan voi pysäköintivirheen toteamisen ja pysäköintivirhemaksun määräämisen kannalta vaihdella kulloistenkin sääolosuhteiden mukaan.
Ainoastaan tiemerkinnän [L3] on siis katsottava osoittavan suojatien etureunan.
– Tämä on tiedossa. Helsingissä liikennemerkki onneksi useimiten samassa linjassa tiemaalauksen etureunan kanssa, pysäköinninvalvonnasta vakuutettiin asiasta huomauttaneelle kommentoijalle.
Lue myös: Miksi keskustassa pysäköinti maksaa? Syy on selvä – eikä hinta ainakaan laske
Katso myös: Mikä on ollut ikimuistoisin selitys väärästä pysäköinnistä?
4:58Mikä on yleisin pysäköintivirhe, josta sakkoja jaetaan? Katso vastaukset videolta – kysymyksiin vastaa pysäköinninvalvonnan konkari!