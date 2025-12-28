Pitkään sivussa ollut Utah Mammothin NHL-puolustaja Juuso Välimäki on asetettu siirtolistalle.
Utah Mammoth asetti Juuso Välimäen, 27, sunnuntaina siirtolistalle pyrkimuksenään sysätä hänet AHL-farmijoukkue Tucson Roadrunnersiin. Muilla NHL-seuroilla on kuitenkin vuorokausi aikaa poimia suomalaistähti riveihinsä.
Välimäen edellisestä NHL-ottelusta on lähes vuosi aikaa. Puolustaja pelasi viimeksi taalaliigassa tammikuussa 2025.
Helmikuussa 2025 tuli farmikomennus, mutta Välimäki loukkaantui tuolloin heti kauden ensimmäisessä AHL-pelissään.
Suomalainen on ollut siitä lähtien revenneen polven eturistisiteen myötä sivussa eikä ole tällä kaudella pelannut otteluakaan.
Välimäki on kuitenkin nähty joulukuun aikana eri otteisiin jäillä kontaktikieltoa merkitsevässä harjoituspaidassa.
Mies on urallaan kiekkoillut 271 NHL:n runkosarjamatsia tehopistein 11+61=72. Pudotuspelejä vyöllä on kaksi, ja niistä tilillä on yksi syöttöpiste.