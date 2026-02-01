Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche voitti Detroit Red Wingsin vieraissa maalein 5–0.
Ottelu Detroitia vastaan oli NHL:n alkukauden parhaan joukkueen Coloradon suvereenia näytöstä.
Coloradon suomalaispelaajista Artturi Lehkonen oli vahvasti esillä ja syötti kaksi joukkueen tähtipelaaja Nathan MacKinnonin tekemää maalia.
Lisäksi joukkueen toinen suomalaispelaaja Joel Kiviranta syötti Coloradon viimeisen maalin.
Tappiosta huolimatta Detroit on pelaamassa parasta kauttaan pitkään aikaan. Joukkue on menossa pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa sitten kevään 2016.
Adrian Kempe iskussa Philadelphiassa
Los Angeles Kings voitti Philadelphia Flyersin 3–2 jatkoajalla. Kalifornialaisryhmän ykkösnimi oli hyökkääjä Adrian Kempe, joka teki avauserässä kaksi pikamaalia. Ruotsalainen lisäksi syötti Quinton Byfieldin tekemän jatkoaikamaalin.
Los Angelesin suomalaishyökkääjät Joel Armia ja Samuel Helenius jäivät ottelussa ilman tehopisteitä.
Loukkaantumisista alkukaudella kärsinyt Rasmus Ristolainen luuti Philadelphian alakerrassa ja syötti toisen joukkueensa maaleista.
Luostariselle kauden kuudes maali
Florida Panthers johti Winnipeg Jetsiä vastaan kotiotteluaan 1–0 Winnipeg Jetsiä vastaan pitkälle päätöserään asti, kunnes kanadalaiset ensin tulivat rinnalle Cole Perfettin maalilla. Winnipegin 2–1-voiton sinetöi Mark Scheifele reilut neljä minuuttia ennen ottelun päättymistä.
Florida meni ottelussa avauserässä johtoon Eetu Luostarisen osumalla. Maali oli siilinjärveläiselle kauden kuudes.
Floridan muista suomalaisista Niko Mikkola jäi ottelussa pisteittä ja Anton Lundell oli loukkaantuneena sivussa. Myöskään koko kauden polvivammaa potenut Aleksander Barkov ei ottelussa pelannut.
Aho rokotti virheestä, Carolina hävisi
Carolina Hurricanesin 3–0-vierasjohto Washington Capitalsia vastaan ei kantanut loppuun asti. Kotijoukkue tuli tasoihin ja ratkaisi jatkoajalla 4–3-voiton.
Carolinan molemmat suomalaiset, Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi, pääsivät ottelussa pisteille. Vaikeaa kautta pelaava Kotkaniemi syötti Carolinan avausmaalin. Porilaisella on nyt kasassa kuluvalta kaudelta tehot 2+7.
Aho puolestaan teki maalinsa, kun Washingtonin tähtipuolustaja John Carlson ei saanut kiekkoa haltuun. Aho riisti irtokiekon ja karkasi maalintekoon.
0:47Sebastian Aho ryöväsi kiekon ja rokotti tylysti perään (NHL.comin kuvaa).
Aholla on nyt kuluvalta kaudelta tehot 18+35.
Kapaselle kauden 17:s maali
Montreal Canadiens voitti Buffalo Sabresin vieraissa 4–2. Montrealin suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen teki Montrealin neljännen maalin. Kapanen viimeisteli maalin syvältä omalta puolustusalueelta. Buffalo haki tasoitusmaalia pelaamalla ilman maalivahtia, joten Kapasen laukaus meni Buffalon tyhjään maaliin.
Maali oli ensimmäistä kokonaista kauttaan NHL:ssä pelaavalle Kapaselle kauden 17:s. Hän on yhden osuman päässä NHL:n tulokkaiden maalipörssiä johtavasta Anaheim Ducksin Beckett Senneckestä.
Kapasen tehot kuluvalta kaudelta ovat nyt 17+13.
Buffalon riveissä tulokaskauttaan pelaava Konsta Helenius jäi pisteittä.