NHL:n suomalaishyökkääjä Anton Lundell palasi ryminällä kaukaloon, kun hänen edustamansa Florida Panthers kukisti Boston Bruinsin voittomaalikisan jälkeen maalein 5–4.

Kolme edellistä peliä loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut Lundell löi paluuottelussaan pöytään tehot 1+2.

Ottelun maalihanat avasi kuitenkin Eetu Luostarinen, joka vei Floridan avauserässä johtoon tarkalla laukauksellaan.

Lundell järjesteli syöttöpisteillään Floridan 2–2- ja 3–2-maalit ylivoimalla ja vastasi itse Floridan neljännestä. Sam Reinhart ja Lundell pääsivät alivoimalla vastahyökkäykseen, jonka päätteeksi Lundell sai juhlia kauden 16. maaliaan.

Lundell onnistui maalinteossa myös voittomaalikisassa, jonka Florida vei nimiinsä. Florida katkaisi voiton myötä neljän ottelun tappioputkensa.

Luostarisen ja Lundellin lailla Milanon olympialaisiin suuntaava Joonas Korpisalo venyi Bostonin maalilla 22 torjuntaan.

Muutkin olympialeijonat vireessä

Florida-kaksikon lisäksi myös monet muutkin olympialeijonat olivat iskussa.

Montreal Canadiensin Oliver Kapanen teki 18. maalinsa tällä kaudella, kun Montreal murjoi Winnipeg Jetsin 5–1.

Erik Haulakin heilutti maaliverkkoja, kun hänen edustamansa Nashville Predators taipui Minnesota Wildille jatkoajalla maalein 5–6. Juuse Saros torjui Nashvillen tolppien välissä 38 laukausta.

Haulaa ja Kapasta paremmaksi pisti Coloradon Artturi Lehkonen, joka osui kahdesti San Jose Sharksia vastaan. Colorado voitti ottleun 4–2.

Dallas Starsin suomalaiset Roope Hintz (0+1), Miro Heiskanen (0+2), Esa Lindell (0+1) ja Mikko Rantanen pääsivät kaikki tehopisteille, kun Dallas löi St. Louis Bluesin 5–4.