Dallas Starsin suomalaiset olivat tehopisteiden muodossa hyvin esillä, kun joukkue otti kotonaan 4–3-jatkoaikavoiton Winnipeg Jetsistä. Voitto oli Dallasille viides peräjälkeen.

Mikko Rantanen palkittiin ottelun kakkostähtenä. Suomalaishyökkääjä alusti yhdessä Roope Hintzin kanssa toisessa erässä Jason Robertsonin ylivoimaosuman, joka oli samalla ottelun avausmaali.

Päätöserän puolivälin jälkeen Rantanen veivasi vielä upealla yksilösuorituksella Dallasin 3–2-johtomaalin ohi kolminkertaisen Vezina-voittajan Connor Hellebuyckin. Suomalaisten maali- ja pistepörssiä johtava Rantanen rikkoi samalla 20 maalin rajan tällä kaudella. Kaikkiaan pisteitä on 53 ottelun jälkeen koossa nyt 68.

Winnipeg tuli vielä viime minuuteilla tasoihin, kun Logan Stanleyn laukaus muutti suuntaa Rantasen mailasta.

Dallasin 4–3-voittomaalin jatkoajalla viimeisteli Thomas Harley. Miro Heiskaselle kirjattiin maaliin ottelun toinen syöttöpiste.