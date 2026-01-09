Keskiviikkona maailmancupin kisassa toiseksi pujotellut Eduard Hallberg hakee viikonloppuna menestystä Sveitsin Adelbodenissa.

Yhdeksi maailman kärkipujottelijoista noussut Hallberg tietää, että kaiken onnistuessa olympiamitali on hänelle mahdollinen helmikuussa järjestettävissä Milanon ja Cortina d'Ampezzon talvikisoissa.



– En nyt mitalisuosikista tiedä, mutta kyllä mitalia lähden sinne hakemaan. Se on oikea tavoite, Hallberg sanoi perjantaina etätiedotustilaisuudessa.



– Tällä hetkellä on hyvä fiilis. Tiedän, että se (olympiamitali) on hyvänä päivänä mahdollinen. Vauhti ja itseluottamus ovat hyviä, Hallberg sanoo.



Hallberg laskee lauantaina Sveitsin Adelbodenissa miesten maailmancupin suurpujottelussa ja päivää myöhemmin pujottelukisassa. Sunnuntain kilpailussa suomalaisista on mukana myös Jesper Pohjolainen.



Hallberg sanoo keskittymisensä olevan tulevissa maailmancupin kisoissa.



– Vielä on paljon kisoja edessä. Keskityn niihin ja vikoihin treeneihin ennen olympialaisia ja yritän pitää hyvän laskemisen yllä.

Kaksi palkintopallisijoitusta

Hallberg pujotteli keskiviikkona maailmancupissa toiseksi Italian Madonna di Campigliossa. Sijoitus on hänen parhaansa alppihiihdon maailmancupissa. Viime marraskuussa Hallberg oli kolmas Levin maailmancupin pujottelussa.



Vahva menestys on nostanut hänet pujottelucupissa viidenneksi. Adelbodenin pujottelukisassa Hallberg pääsee laskemaan niin sanotussa kuumassa ryhmässä. Hyvästä lähtönumerosta saattaa olla selvää apua heti sunnuntaina, sillä sää ei ole Adelbodenissa tällä hetkellä paras mahdollinen.



– Kyllä sillä voi olla merkitystä. Se helpottaa asiaa, ja on aina parempi lähtökohta kisata hyvällä numerolla. Jos tässä tulee vielä vähän lunta, voi olla, ettei rata pysy niin hyvässä kunnossa kuin esimerkiksi Madonnassa.



Hallberg sanoo, ettei ole sen kummemmin kiinnittänyt huomiota viime aikojen mediahuomioonsa.



– Menen kisa kisalta ja keskityn siihen, mihin pitääkin. Meillä on ihan hyvä suunnitelma, jossa yritämme pysyä, hän sanoo.



Kahden palkintopallisijansa lisäksi Hallberg on ollut maailmancupin tämän kauden viidessä pujottelukisassa kerran kahdeksas ja kerran 12:s. Marraskuussa hän keskeytti Itävallan Gurglissa.



– Tasainen suorittaminen ei ole ollut mikään iso yllätys. Luotan pystyväni tähän. Tai no ehkä se on vähän yllätys, että viiden kisan jälkeen on kaksi podiumpaikkaa.