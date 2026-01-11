Suomen Eduard Hallberg laski kuudenneksi Adelbodenin maailmancup-pujottelussa sunnuntaina.

Hallberg oli ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmantena, 0,29 sekuntia Norjan Henrik Kristoffersenia perässä. Toisella kierroksella suomalaiselle sattui kovassa vauhdissa paljon virheitä ja hän putosi kolmella sijalla kuudenneksi. Sijoitus on kuitenkin suomalaiselle maailmancupissa kauden ja uran kolmanneksi paras.

Voittoon nousi Ranskan Paco Rassat, Norjan Atle Lie Mcgrath oli toinen ja Kristoffersen kolmas.

Hallberg jäi Rassat'sta 0,65 sekuntia.

Hallberg on tänä talvena murtautunut maailman kärkikahinoihin. Hänellä on tältä kaudelta kaksi maailmancupin palkintokorokesijoitusta pujottelusta.