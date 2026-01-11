Eduard Hallberg onnistui mainiosti Adelbodenin maailmancup-pujottelun ensimmäisellä kierroksella.
Ensimmäistä kertaa pujottelun kuumaan ryhmään noussut Hallberg piti kärkivauhtia aina kolmannelle väliaikapisteelle asti, mutta pienet virheet maksoivat suomalaiselle hieman aikaa.
Hallberg tuli maaliin lopulta kolmantena jääden kärkipaikkaa pitävästä Norjan Henrik Kristoffersenistä 0,29 sekuntia.
Mukana oli Hallbergin lisäksi myös Jesper Pohjolainen, joka karsiutui toiselta kierrokselta ollen 35:s (+2,43).
Toinen kierros käynnistyy kello 14.30.
