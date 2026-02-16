Milano-Cortinan olympialaisten miesten pujottelukilpailun ensimmäisestä kierroksesta muodostui pienimuotoinen farssi, kun yli puolet kilpailijoista laski ulos. Suomen Eduard Hallberg oli yksi olosuhteista kärsineistä urheilijoista.
Yhdeksäntenä rinteeseen ampaissut Eduard Hallberg menetti huiman mahdollisuuden mitaleihin, kun hän laski ulos. 22-vuotias suomalainen oli tekemässä kaikesta päätelleen huippuaikaa ennen kuin suksivirhe shikaanimutkassa päätti hänen kilpailunsa.
Hallbergilla riitti kohtalotovereita. Ensimmäisellä kierroksella kilpailleista 96 laskijasta vain 44 pääsi maaliin asti. Maailmancupin 30 kärkilaskijasta peräti 11 laski ulos radalta, mukaan lukien suurpujottelun olympiavoittaja Lucas Pinheiro Braaten.
Bormion pujotteluradasta riitti porua runsaasti ensimmäisen kierroksen jälkeen. Muun muassa kuudenneksi laskenut Norjan Henrik Kristoffersen haukkui sitä.
– Se oli oikestaan loivempi kuin luulin. Tämä ei ole maailmancup-standardia, Kristoffersen latasi Expressenin mukaan.
Norjalaiselta kysyttiin, oliko pujottelurata olympialaisten arvoinen.