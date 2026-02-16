



Suomalaistähti Eduard Hallbergin farssikisasta jyrkkää kritiikkiä: "Täysi vitsi!" Eduard Hallberg oli yksi 52:sta uloslaskeneesta pujottelun ensimmäisellä kierroksella. Getty Images Julkaistu 16.02.2026 14:08 Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Milano-Cortinan olympialaisten miesten pujottelukilpailun ensimmäisestä kierroksesta muodostui pienimuotoinen farssi, kun yli puolet kilpailijoista laski ulos. Suomen Eduard Hallberg oli yksi olosuhteista kärsineistä urheilijoista. Yhdeksäntenä rinteeseen ampaissut Eduard Hallberg menetti huiman mahdollisuuden mitaleihin, kun hän laski ulos. 22-vuotias suomalainen oli tekemässä kaikesta päätelleen huippuaikaa ennen kuin suksivirhe shikaanimutkassa päätti hänen kilpailunsa. Hallbergilla riitti kohtalotovereita. Ensimmäisellä kierroksella kilpailleista 96 laskijasta vain 44 pääsi maaliin asti. Maailmancupin 30 kärkilaskijasta peräti 11 laski ulos radalta, mukaan lukien suurpujottelun olympiavoittaja Lucas Pinheiro Braaten. Bormion pujotteluradasta riitti porua runsaasti ensimmäisen kierroksen jälkeen. Muun muassa kuudenneksi laskenut Norjan Henrik Kristoffersen haukkui sitä. – Se oli oikestaan loivempi kuin luulin. Tämä ei ole maailmancup-standardia, Kristoffersen latasi Expressenin mukaan. Norjalaiselta kysyttiin, oliko pujottelurata olympialaisten arvoinen.

– Ei.

– Ei ole mitään järkeä sanoa mitään enempää, sillä ei ole mitään vaikutusta. Kukaan ei kuuntele minua.

Pärson: Ei tasapuolista

Kommentaattorina toiminut alppilegenda Anja Pärson harmitteli olosuhteita SVT:n lähetyksessä jo kierroksen aikana. Radan merkkauksesta vastannut Italian valmentaja oli tehnyt radasta äärivaikean, ja lumipyry muuttui jatkuvasti sakeammaksi kierroksen aikana.

Tästä hyötyi eniten ensimmäisenä radalla laskenut kärkinimi Atle Lie McGrath, jonka aikana pyry ei ollut vielä niin sankka.

– Ensimmäisen kahden laskijan jälkeen muilla ei ole mahdollisuuksia. Kun McGrath laski, lunta ei satanut juuri yhtään, Pärsön huomautti Expressenin mukaan.

Aftonbladetin mukaan Pärson povasi olosuhteista heti katastrofaalisia muille laskijoille.

– On surullista, että olosuhteet eivät ole tasapuoliset.

– Harmittaa muiden puolesta. Tämä on kisa, jossa kultaa tarjoillaan niille, jotka vain pääsevät maaliin.

Olosuhteiden myötä McGrath sai huiman eron muihin. Vain kolme muuta kärkilaskijaa pääsi norjalaisesta alle sekunnin päähän. Kuudenneksi nopeimmin maaliin tullut Kristoffersen jäi hänkin peräti 1,59 sekuntia maanmiehestään.

– Mitäköhän he aikovat tehdä toisella kierroksella. 20 parhaan joukkoon pääsi neljän sekunnin erolla (kärkilaskijaan), se on täysi vitsi! Pärson nauroi.

Hallberg ei syyttänyt rataa

Eduard Hallberg ei Ylen haastattelussa pannut ulosajoaan täysin olosuhteiden piikkiin, mutta myönsi niiden olleen hankalat.

– Alusta saakka oli vaikea löytää hyvä fiilis. Tuntui tosi pahalta laskeminen, en saanut vapautettua suksia niin kuin olisin halunnut. Oli aika sitkeä pinta, kun oli tullut tuollaista räntää.

– Olosuhde ja tuollainen rata, niin ei ole helppoa, mutta täysin mahdollista kuitenkin. Siinä pitää vain tehdä perusasiat hyvin.

Hallbergin lisäksi myös Suomen toinen laskija, Jesper Pohjolainen, laski ulos ensimmäisellä kierroksella.

