Alppihiihtäjä Eduard Hallberg tavoittelee Milano-Cortinan olympiakisoista mitalia. Siitä ei ole 22-vuotiaan nousukuntoisen urheilijan mielestä kysymystäkään.
Hallberg tapasi mediaa Suomessa juuri ennen olympialaisia edeltävää herkistelyleiriä. Sipoosta kotoisin oleva Hallberg laski rentoja ja tv-kameraystävällisiä laskuja Porvoon laskettelukeskuksen kotimäessään.
Kuluvalla kaudella kaksi pujottelun palkintopallisijaa maailmancupissa napannut Hallberg on rennon oloinen. Hän myöntää, että maailman kärjen tuntumaan nouseminen on myötävaikuttanut suureen henkiseen kasvuun.
– Uskon, että se on lähtenyt jo sieltä viime kauden lopulta saakka. Kesän yli tehtiin henkisesti ja fyysisesti hyvää duunia. Olin valmis niihin hyviin laskuihin, hän sanoo.
Huipulle nouseminen on ollut urheilijalle itselleenkin yllätys.
– Olen pystynyt luottamaan omaan tekemiseen ihan eri tavalla. Ei tarvitse yliyrittää. Viime vuonna ei oikein tiennyt, että missä oma taso on. Piti antaa vain täyttä löylyä, että pääsi toiselle kierrokselle. Nyt on pystynyt luottamaan omaan perusduuniin, hän jatkaa avoimesti.
– Jalat on hereillä ja kroppa on täysin päällä ja hereillä. Pää pysyy kylmänä ja rauhallisena.
Hurjan vaativa yksilölaji vaatii fyysisen erityisyyden lisäksi kovaa henkistä kanttia. Tiettyä persoonasapluunaa ei Hallbergin mielestä kuitenkaan ole.