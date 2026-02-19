Yhdistetyn päävalmentaja Antti Kuisma oli kolme mitalia tuottaneista Milano-Cortinan olympialaisista enemmän kuin hyvillään, mutta ei silti malttanut olla jossittelematta joukkuesprintin olympiakullalla.

– En voi sanoa, että emme olisi tyytyväisiä, mutta jokainen tietää, että kun se jää noin lähelle, se saa suomalaisen miehen jossittelemaan.

Jo henkilökohtaisista kisoista pronssit mieheen pokanneet Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen erotti joukkuesprintin olympiavoitosta vain vaivaiset puoli sekuntia. Kisoissa kolme kultaa voittanut Norjan Jens Lurås Oftebro oli kiritaisteluun edenneellä ankkuriosuudella niukasti Hirvosta etevämpi.

Norjalaistähti pääsi viimeiseen laskuun ensimmäisenä, eikä Hirvosella ollut rajussa lumisateessa mitään mahdollisuuksia nousta enää tässä kohtaa hänen edelleen.

Valmennuksen johdolla oli etukäteen tarkasteltu ajolinjoja ja haettu mallia muun muassa viisi kultaa kisoissa voittaneen hiihtokuningas Johannes Hösflot Kläbon tekemisestä.

– Kun keli on hidas, niin enää ei tulekaan linkoefektiä siitä viimeiseltä kummulta, vaan siihen pitää alkaa hiihtää kuokkaa, että pääse ylös.

– Enää se ei mennytkään niin, että lähdet viimeisenä laskuun ja linkoat itsesi ohi. Tuo ei luistanut mihinkään, vaan se meni jo ihan hiihtämiseksi. Silloin pitää olla hereillä viimeisessä nousussa, että jos on voimia, niin pystyy ratkaisuja tekemään.

Hirvonen käväisi loppusuoraa edeltävällä kumpareella Oftebron vierellä, mutta ohittaminen osoittautui mahdottomaksi, kun edellä menevä oli valinnut parhaan kaistan.

– Se on pienestä kiinni absoluuttisella huipulla. Miten se sitten sattuu menemään, että koehiihtäjät ovat avanneet baanaa. Se reuna oli ihan tukossa, ja Eero upposi nilkkoja myöten lumeen. Sieltä ei voinut enää vaihtaa linjaa.

Hirvonen itse sanoi yllättyneensä loppusuoralla eteen tulleesta tilanteesta. Hän ei kuitenkaan innostunut jossittelemaan.

– Sitä voi miettiä, mikä siinä oli paras strategia. Jens tuli siihen suoralle ensin ja pystyi valitsemaan linjan niin, että hiihti mahdollisimman pitkään sitä jo hiihdettyä baanaa, josta mentiin kierrokselle. Itse tulin takaa, ja jostain pitää lähteä ohittamaan. Kun sen valinnan oli tehnyt, siitä ei voi perääntyä.

– Mielestäni se oli ihan reilu taistelu. Olosuhteesta riippumatta se olisi voinut mennä ihan miten päin tahansa, ja sitä on turha miettiä. Kaikkeni yritin, ja tuon verran siihen nyt jäi.

Kisan aikaisemmista vaiheista Kuisma nosti esiin erään keskeisen yksityiskohdan, joka jäi todennäköisesti kotisohvilla monilta huomaamatta.

– Äärimmäisen hyvät vaihdot tekivät meidän urheilijamme. Siinä säästettiin paljon energiaa ja vaivaa, että vaihdot onnistuivat hyvin. Sitä ei moni ajattele, että se olisi mitenkään tärkeää, mutta siinä, että onnistuu säilyttämään vaihdon aikana vauhdin ja se menee sujuvasti, tekee aika paljon, kun vaihtoja on kisan aikana niin monia.

Herola ja Hirvonen ovat kisanneet yhdessä jo pitkälle yli kymmenessä joukkuesprintissä.

– Jotenkin se tuli luonnostaan. Aika paljonhan he ovat näitä kisoja vetäneet, ja aika paljon on kokemusta. Ei niitä vaihtoja tarvinnut erikseen mennä hinkkaamaan.

Mitali kaikista kolmesta olympiastartista on saavutus, johon Suomen yhdistetyn joukkue oli yltänyt viimeksi Salt Lake Cityssä 2002.

– Se oli unelma, eikä siitä tullut tietenkään kenellekään puhuttua. Omassa päässä sitä kuitenkin unelmoi, että jos kaikki natsaa, niin miksi ei, Kuisma sanoi.

– Tässä on iso pysähtymisen paikka, ja voimme nauttia siitä, mitä olemme saaneet tiiviillä porukalla aikaan. Nyt on meidän aikamme nauttia. Sitten nautiskellaan kausi loppuun ja ihmetellään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.