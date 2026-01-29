Miljonäärin murhasta syytetyn miehen poika löysi verisen isänsä talon takaterassilta.

– Nyt on paska tilanne.

Noilla sanoilla alkaa hätäkeskuspuhelu, jonka miljonääritoimitusjohtajan murhasta syytetyn miehen poika soitti hätäkeskukseen toukokuisena iltana Espoon Soukanniemestä.

Murhasta syytetty mies ei itse soittanut hätäkeskukseen vaan vaimolleen, jolle kertoi tappaneensa uhrin. Vaimokaan ei soittanut hätäkeskukseen vaan pariskunnan pojalle, joka meni tapahtumapaikalle ja soitti sieltä hätäkeskukseen.

Ilmakuva Soukanniemen talolta. Alueet, joissa on verijälkiä, on merkitty punaisilla ympyröillä.

Poika ajoi talolle tyttärensä kanssa. Runsaat veriroiskeet talon pihalla kiinnittivät huomion.

– Nyt tota, öö, hyvin vahva epäilys henkirikoksesta. Mulla on nyt hyvin vahva epäilys, et mun… isä on hirveen stressikuorman jälkeen tota, tais flipata. Hän oli soittanut mun äitille pari tuntia sitten, että, että tota, hän puukotti Xx:n (uhrin nimi) kuoliaaks, kuoliaaks…, poika kertoi hätäkeskuspäivystäjälle.

Vielä tässä vaiheessa puhelua poika luuli, ettei hänen isänsä ollut talolla.

"Eteisessä on ruumis"

Puhelun aikana poika kiersi taloa ulkopuolelta, ja löysi takapihan terassilta isänsä vertavuotavana. Pojan mukaan isän ranteesta tuli paljon verta, jolloin hätäkeskuksesta kehotettiin painamaan haavakohtaa.

Hätäkeskus kyseli myös uhrista.

– Eteisessä on kuulemma ruumis, poika sanoi hätäkeskuspäivystäjälle.

Poika teki vyöstä kiristyssiteen isänsä ranteeseen ja sanoi isälleen, ettei antaisi tämä kuolla.

– Mikset anna? isä kysyi.

– Koska sä oot tollainen kusipää, että saat kyllä nyt nostaa, nostaa ittes ylös tästä kohtaa…Ja kantaa vastuun.

Hätäkeskuspäivystäjä kehotti isää ja poikaa käymään keskustelut myöhemmin ja keskittymään verenvuodon tyrehdyttämiseen.

Puhelu jatkui vielä muutamia minuutteja, jolloin paikalle tulivat poliisi ja ensihoito.

Teon motiivina liiketoimet

Espoon Soukanniemen tapahtumien käsittely alkoi maanantaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii haastehakemuksen mukaan 62-vuotiaalle syytetylle 12 vuoden vankeusrangaistusta murhasta. Syytetty kiistää murhan, mutta myöntää syyllistyneensä tappoon.

Uhri, hänkin kuusikymppinen mies, oli syytetyn pitkäaikainen liikekumppani.

Syyttäjän mukaan syytetty löi ja viilsi uhria teräaseella yhteensä yli kymmenen kertaa. Väkivaltaa tapahtui kolmessa eri kohdassa asunnon eteisessä, mikä syyttäjän mukaan osoittaa päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä.

Väkivallanteon jälkeen syytetty meni syyttäjän mukaan talon terassille ja viilsi itseään.

Väkivallanteon taustalla oli puolustuksen mukaan se, että syytetty koki, että häntä ja hänen perhettään oli kohdeltu väärin.

Uhri oli syytetyn kokemuksen mukaan toiminut liiketoiminnassa omaa etua tavoitellen ja syytetyn selän takana sekä pyrkinyt aiheuttamaan hänelle ongelmia.

