Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kuullaan tiistaina 62-vuotiasta murhasta syytettyä miestä.
Espoon 56-vuotiaan miljonääritoimitusjohtajan murhasta syytettyä miestä kuullaan tänään oikeudessa.
Mies on kiistänyt syyllistyneensä murhaan, mutta hän on myöntänyt tapon. Motiiviksi mies on kertonut erimielisyydet kaksikon yhteisessä yrityksessä.
Miehet olivat myös pitkäaikaisia ystävyksiä keskenään. He olivat tunteneet toisensa 25 vuotta.
Henkirikos tapahtui 56-vuotiaan kotona Espoossa 7. toukokuuta viime vuonna. Syyttäjän mukaan mies saapui samana päivänä työmatkalta Ruotsista Suomeen, kävi Biltemasta ostamassa teräaseen ja ajoi liikekumppaninsa talolle. Hän pysäköi autonsa hieman kauemmas.
Uhri sai jo talonsa eteisessä yli 10 iskua teräaseesta muun muassa kaulaansa.
Syyttäjä vaatii miehelle 12 vuotta vankeutta murhasta.
MTV Uutiset on paikalla Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kello 9, kun syytetyn kuuleminen alkaa. Kuulemista seurataan tässä artikkelissa.