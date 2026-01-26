Murhasta syytetylle 62-vuotiaalle miehelle on jo tehty mielentilatutkimus ennen oikeudenkäyntiä. Sen lopputulosta ei ole kuitenkaan vielä kerrottu.

Syyttäjä vaatii Espoon miljonäärimurhasta 12 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta elinkautisen sijaan. Normaalisti murhasta tuomitaan rikoslain mukaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

62-vuotiaan helsinkiläismiehen syytetään murhanneen liikekumppaninsa, 56-vuotiaan toimitusjohtajamiljonäärin tämän kodissa. Henkirikos tapahtui viime toukokuun 7. päivä.

Tapauksen oikeudenkäynti alkoi maanantaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Samalla kävi ilmi, että syyttäjä vaatii syytetylle 12 vuoden vankeusrangaistusta eikä elinkautista. Tämä voi johtua miehelle tehdystä mielentilatutkimuksesta.

Tästä voi olla kyse

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen toteaa, että mikäli syyttäjä ajaa syytetylle alempaa tuomiota kuin elinkautista murhasta, sille täytyy olla jokin peruste.

Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Kyse voi olla alentuneesta syyntakeisuudesta. Muuta perustetta on vaikea keksiä. Toinen peruste voisi olla tekijän alaikäisyys, Tolvanen sanoo.

Espoon miljonäärimurhassa syytetty on 62-vuotias, joten alaikäisyys ei tule tässä tapauksessa kysymykseen.

Mies saapui oikeuteen maanantaina peitellen kasvojaan.

Syytetylle on jo tehty mielentilatutkimus ennen oikeudenkäyntiä, mutta sen lopputulosta ei ole vielä kerrottu.

Mielentilalausuntoa käsitellään oikeudessa tiistaina suljetuin ovin.

Suomessa elinkautinen on keskimäärin tällä hetkellä 14,5 vuotta.

Elinkautisvanki voi anoa 12 vuoden jälkeen pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Enimmillään elinkautiset ovat Suomessa noin 20 vuotta.

Syytetty myöntää tapon

62-vuotias mies kiistää syytteen murhasta, mutta myöntää syyllistyneensä tappoon. Hän myöntää aiheuttaneensa uhrille vammat riidan yhteydessä.

Hän kertoi raivostuneensa siitä, kun oli saanut varmistuksen siitä, että hänen yhtiökumppaninsa oli toiminut yhteisessä yhtiössä tämän omaa etua tavoitellen.

Mies oli puukottanut 56-vuotiasta miestä tämän kotitalon eteisessä.

Mies kiistää suunnitelleensa tekoa ennakolta.