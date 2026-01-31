Pitkän kilpailukiellon jäljiltä vastikään laduille palannut Ari Luusua on voittanut maastohiihdon Suomen cupin kilpailun Tampereella.

Luusua jätti 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdössä Alexander Ståhlbergin 27 sekunnin erolla toiseksi.

Miro Karppanen oli kilpailussa kolmas reilun puolen minuutin päässä Luusuasta.

Olympialaisiin valittu Ristomatti Hakola jäi kilpailussa viidenneksi 47 sekuntia Luusuaa hitaampana.

Kisa oli Luusualle neljäs tammikuussa dopingpannasta vapautumisen jälkeen. Hän sai neljän vuoden kilpailukiellon käryttyään anabolisen steroidin ja meldoniumin käytöstä vuonna 2021.