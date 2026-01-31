CNN:n ex-uutisankkuri Don Lemon pidätettiin perjantaina Donald Trumpin hallinnon päätöksellä.
Uutiskanava CNN:n entinen uutisankkuri ja riippumaton toimittaja Don Lemon vannoo jatkavansa työtään totuuden kertomiseksi. Hän sanoo, ettei häntä voida hiljentää.
Lemon kommentoi asiaa lausunnossaan pidätyksensä jälkeen. Hänet pidätettiin perjantaina Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinnon päätöksellä. Syynä oli se, että Lemon oli raportoinut mielenosoituksesta kirkossa, jonka pastorina toimii maahanmuuttopoliisi ICE:n palveluksessa työskentelevä ihminen.
Lemon vapautettiin perjantaina lyhyen oikeuskäsittelyn jälkeen.