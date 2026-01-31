CNN:n entinen ankkuri ja nykyisin riippumaton toimittaja Don Lemon oli seurannut livestriimissään mielenosoitusta kirkossa, jonka pastorina toimii ICE:n palveluksessa työskentelevä ihminen.

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Kamala Harris tuomitsee presidentti Donald Trumpin hallinnon päätöksen pidättää mielenosoitusta Minnesotassa seuranneita toimittajia.

Harris kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että uutiskanava CNN:n entinen ankkuri ja nykyisin riippumaton toimittaja Don Lemon sekä toinen toimittaja täyttivät velvollisuuttaan raportoidessaan tapahtumista kansalaisille. Harrisin mukaan toimittajien pidättäminen loukkaa yhdysvaltalaisten oikeuksia ja vapautta.

– (Perustuslain) ensimmäinen lisäys on perustava lupaus jokaiselle yhdysvaltalaiselle: Jokaisella meistä on vapaus puhua, raportoida ja pitää vallanpitäjät vastuullisina ilman pelkoa kostosta, Harris kirjoitti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Toimittaja Don Lemon on vapautettu Los Angelesissa lyhyen oikeuskäsittelyn jälkeen.

Lemon oli seurannut noin kaksi viikkoa sitten livestriimissään mielenosoitusta Cities Church -kirkossa, jonka pastorina toimii maahanmuuttopoliisi ICE:n palveluksessa työskentelevä ihminen.

Mielenosoittajat olivat keskeyttäneet kirkonmenot.

Lemon vapautettiin Los Angelesissa

Myös Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattinen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries vaati Lemonin välitöntä vapauttamista.

Lisäksi Committee to Protect Journalists (CPJ) -lehdistönvapausjärjestön johtaja Jodie Ginsberg tuomitsi toimittajien pidätykset.

– Tämä on törkeä hyökkäys kohti ensimmäistä lisäystä sekä toimittajien kykyä tehdä työnsä, hän sanoi.

Lemon vapautettiin Los Angelesissa lyhyen oikeuskäsittelyn jälkeen, kertoivat yhdysvaltalaismediat myöhemmin perjantaina paikallista aikaa.

NYT: Tuomarit torppasivat syytteet aiemmin

Maan oikeusministeri Pam Bondin mukaan Lemon ja kolme muuta pidätettiin, koska heidän yhteyttään kirkossa tapahtuneeseen "koordinoituun hyökkäykseen" tutkitaan. Lemonin lisäksi myös yksi toinen pidätetyistä toimii vapaana toimittajana.

– Presidentti Trumpin johdolla ja tämän hallinnon alla on oikeus harjoittaa uskontoaan vapaasti ja turvallisesti, Bondi sanoi X:ssä julkaisemallaan videossa.

New York Timesin mukaan oikeusministeriö pyrki jo aiemmin nostamaan Lemonia ja monia muita kirkossa olleita vastaan syytteen uskonnon harjoittamisen häiritsemistä koskevan lain nojalla. Minnesotalaistuomari sekä asiaa tämän jälkeen käsitellyt valitustuomioistuin hylkäsivät viime viikolla syytteiden nostamisen Lemonia vastaan.

Uskonnon harjoittaminen sekä toimittajien toimintaan vahvasti linkittynyt sananvapaus ovat molemmat Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaamia perusoikeuksia.

Sisäisen turvallisuuden ministeriön tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle perjantaina, että Lemonia syytetään salahankkeesta perustuslain takaamien oikeuksien riistämiseksi ja perustuslain takaamien oikeuksien estämisestä.

Yhteensä 17 vuotta CNN:llä työskennellyt Lemon irtisanottiin vuonna 2023.