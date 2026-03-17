Mitä tarkoittaa, että Trump tekee Kuuballe mitä haluaa? | MTV Uutiset





Trump: Minulla on "kunnia" ottaa Kuuba – kysyimme professorilta, onko edessä sota 0:50 New York Timesin lähteiden väitteiden mukaan Valkoisen talon tavoite on työntää Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel (vas.) syrjään. Julkaistu 17.03.2026 16:58 Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Trump sanoi uskovansa hänellä olevan "kunnia" ottaa Kuuba. Professorin mukaan Yhdysvaltojen motiivit ovat paljolti henkilökohtaisia. Yhdysvaltojen "taloudellinen kuristusote" Kuuban ympärillä kiristyy, sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen MTV Uutisille. Teivainen kommentoi Kuuban tilannetta sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi tekevänsä Kuuban suhteen "mitä haluan, jos haluat totuuden tietää". Trump sanoi uskovansa hänellä olevan "kunnia" ottaa Kuuba. Lausuntojen vakavuutta lisäävät yhdysvaltalaislehti New York Timesin lähteiden väitteet, joiden mukaan Valkoisen talon tavoite on työntää Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel syrjään. Sen sijaan maata yli 60 vuotta hallinnut kommunistihallinto saisi jäädä Kuubassa valtaan, mutta edesmenneen presidentin Fidel Castron ideoille uskovaisimpien pitäisi lähteä samalla ovenavauksella kuin nykyisen presidentin.

New York Timesin lähteiden mukaan pelkkä presidentin syrjäyttäminen todennäköisesti riittäisi taloudellisten uudistusten läpiviemiseen.

"Symbolinen" kohde

Perjantaina Kuuban presidentti Díaz-Canel myönsi ensimmäistä kertaa julkisesti maan neuvottelevan Yhdysvaltojen kanssa.

Oman varjonsa maiden neuvotteluihin tuo se tosiasia, että Yhdysvaltojen vuosi 2026 on ollut väkivaltainen.

Tammikuun alussa amerikkalaisjoukot hyökkäsivät Venezuelaan ja sieppasivat maan presidentin. Helmikuun lopussa Yhdysvallat ja Israel aloittivat Iranin pommitukset, joiden yhteydessä muun muassa maan ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei kuoli.

Professori Teivaisen mukaan Yhdysvaltojen johtoa Kuuba kiinnostaa paljolti henkilökohtaisista syistä. Kuubalaistaustaiselle ulkoministeri Marco Rubiolle Kuuban hallinnon kaataminen on "eräänlainen elämäntehtävä" ja Trumpille saarivaltion arvo "symbolinen".

– Trumpille Kuuban merkitys on siinä, että moni Yhdysvaltojen presidentti on julistanut saavansa maahan demokratian tai vähintään kaatavansa Castrojen diktatuurin. Trump toivoo astuvansa historiaan tekemällä tämän, Teivainen sanoo puhelimitse.

Yhdysvalloille Kuuban tärkeys juontaa juurensa pitkälti saaren läheisyydestä. Tilanne kriisiytyi äärimmilleen 1960-luvulla, jolloin Neuvostoliitto kuljetti saarelle ohjuksia. Monien asiantuntijoiden mukaan maailma oli Kuuban kriisin aikana lähempänä ydinsotaa kuin koskaan aiemmin tai sen jälkeen.

Jos historian painolasti ja fyysinen läheisyys unohdettaisiin, olisi Kuuba sinällään "pieni riesa" Yhdysvalloille, Teivainen toteaa. Toisin kuin Venezuelalla, ei Kuuballa ole öljyä tai muita Yhdysvaltoja kiinnostavia luonnonvaroja.

Trump: Katse Kuubaan

Trump on sanonut kääntävänsä katseensa Kuubaan sen jälkeen, kun Lähi-idän tilanne on ratkaistu. Tuo ratkaisu ei tosin Hormuzinsalmen sulkemisen ja sodankäynnin yleisen luonteen vuoksi ole todellisuudessa niin vahvasti Yhdysvaltojen omissa käsissä kuin Trump mieluusti antaa ymmärtää.

Kuuban hallinto joka tapauksessa uskoo olevansa pulassa sekä sisä- että ulkopoliittisesti. Kuubalaisten keskuudessa ollaan kyllästyneitä sekä epädemokraattiseen hallintoon että ennen kaikkea materiaaliseen köyhyyteen.

Venezuelan hyökkäyksen jälkeen kuubalaisten arjelle tärkeät öljykuljetukset ovat tyssänneet. Maanantaina sähkökatko pimensi koko Kuuban.

Tilanne muistuttaa Kuuban tilannetta 1990-luvun alussa, jolloin sen tuiki tärkeä tukija Neuvostoliitto romahti. Presidentti Fidel Castron hallinto kuitenkin kesti sekä talousvaikeudet että niistä seuranneet protestiaallot. Nyt on suurempi riski, että väestön "mitta on täysi", Teivainen arvioi.

Kuuban hallinto on pyrkinyt vastaamaan amerikkalaiseen ja sisäpoliittiseen painostukseen tekemällä myönnytyksiä. Poliittisia vankeja on vapautettu, pieniä uudistuksia on viety läpi ja maata on pyritty avaamaan investoinneille.

– Trump on ollut vuosikymmeniä melko kiinnostunut hotelli-investoinneista Kuubassa. Nytkin on merkkejä, että Trumpilla on ollut tapaamisia siitä, miten Kuuban turismiteollisuutta voisi edistää. Rubion toivomat hallinnon ja yhteiskunnan muutokset ovat Trumpilla tärkeysjärjestyksessä alempana, Teivainen sanoo.

Sota?

Teivainen ei "ainakaan juuri nyt" usko Yhdysvaltojen hyökkäävän Kuubaan sen enempää maajoukoilla kuin ilmavoimillaankaan. Paljon mieluisampi vaihtoehto Trumpille olisi ajaa Kuuba kriisin partaalle taloudellisin keinoin.

– Voi olla, että Trumpille käy niin sanottu Venezuela-järjestely. Vanha hallinto voi jäädä, jos se tekee riittävästi Yhdysvaltoja miellyttäviä myönnytyksiä, Teivainen sanoo.

Tuulisella maailmanpolitiikan näyttämöllä Kuuba on tällä hetkellä kovin yksin. Sillä ei ole Neuvostoliiton kaltaista tukijaa ja resurssiköyhänä valtiona se ei samalla tapaa kiinnosta esimerkiksi Kiinalle tai Venäjälle.

Latinalaisessa Amerikassa Kuubaan suhtaudutaan Teivaisen mukaan "joskus nostalgialla" ja "pienenä reppanana", joka on rohkeasti vastustanut amerikkalaista imperialismia. Maan järjestelmän ihannoijat ovat kuitenkin kortilla, toisin kuin karismaattisen Castron maineikkaimpina vuosikymmeninä.

Eurooppa puolusti Grönlantia tulisesti Trumpilta, mutta vastaavaa ei Kuuban suhteen todennäköisesti nähdä, Teivainen sanoo. "Siteet puuttuvat", professori perustelee.

