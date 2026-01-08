Britanniassa on jäänyt kiinni sangen erikoinen huijari. Asevoimiin liittyneissä muistotilaisuuksissa prameasti esiintynyt kontra-amiraali on paljastunut valeamiraaliksi. Asiasta uutisoivat muun muassa yleisradio BBC ja The Guardian.
Britanniassa 65-vuotias mies on saanut mojovat sakot esiinnyttyään asevoimien muisto- ja kunnioittamistilaisuuksissa kontra-amiraalina.
Brittimedian mukaan Jonathan Carley on vuosien varrella esiintynyt useamman kerran korkea-arvoisena laivaston upseerina.
BBC:n mukaan mies univormuineen on ikuistunut eri tilaisuuksista otettuihin kuviin Walesin alueella vuodesta 2018 saakka. Muistotilaisuuksiin osallistuminen alkoi pian hänen muutettuaan seudulle asumaan.
Veteraanit haistoivat palaneen käryä
Carleyn käytös oli herättänyt epäilyksiä, mutta kiinni hän jäi vasta vuoden 2025 marraskuussa järjestetyn tapahtuman jälkimainingeissa.
Prameaan asepukuun ja kunniamerkkeihin sonnustautunut mies oli osallistunut Walesissa, Llandudnon kaupungissa pidettyyn tilaisuuteen ja laskenut paikalla seppeleen.
Tapahtuma järjestettiin remembrance sundayna, muistosunnuntaina, jolloin Britanniassa kunnioitetaan maailmansodissa, sekä myöhemmin erilaisissa konflikteissa palvelleita asevoimien jäseniä.
Jonathan Carleyn käytös oli jo ennen hänen kiinnijäämistään herättänyt joidenkin epäilykset.
Mediatietojen mukaan ”amiraalin” univormuun oli muun muassa kiinnitetty erittäin harvinainen kunniamerkki. Kunniamerkkien ohella amiraalin asuun oli luonnollisesti kuulunut miekka.
Myöskään laivaston veteraanit eivät tunnistaneet miestä, vaikka amiraalikuntaan kuuluvia upseereita on vain rajallinen, pieni määrä.
Syyllisyytensä myöntänyt mies tuomittiin 500 punnan sakkoihin. Lisäksi hän joutuu maksamaan vajaat 300 puntaa erilaisia maksuja.
Jonathan Carley sai tuomionsa 1800-luvulta peräisin olevan lain nojalla. Laki kieltää käyttämästä asevoimien univormuja ilman lupaa.
BBC:n mukaan kymmenen kuluneen vuoden aikana tuoreimman tapauksen ohella seitsemää muuta ihmistä on syytetty saman lain perusteella.
Tuomarilta moitteet
Tuomari Gwyn Jones totesi valeamiraalille, että vaikka tämä olikin laskenut seppeleen kunnioittavalla tavalla, toiminta oli ollut typerää ja epäkunnioittavaa asevoimissa palvelleita sekä kaatuneita kohtaan.
Jonathan Carley oli kertonut häntä lähestyneille poliiseille ”odottaneensa näitä”.
Hän kertoi viranomaisille esiintyneensä korkeana upseerina saadakseen hyväksyntää ja kuuluvuuden tunnetta.
– Tein kaiken äärimmäisen kunnioittavalla tavalla, mies sanoi poliisille.
Carley kertoi poliisille saaneensa alkuperäisen univormun kadettina nuoruudessaan.
Mies kertoi tehneensä asuun itse muutoksia. Hän oli muokkauttanut asua myös räätälillä. Mitalit hän oli ostanut verkosta.
Carleyn puolustusasianajaja Mark Haslam kuvaa tapausta surulliseksi. Hänen mukaansa Carley kärsii henkisistä ja fyysisistä terveyshaasteista.
Asianajajan mukaan hänen asiakkaansa on joutunut tapauksen vuoksi julkisen nöyryytyksen kohteeksi.
Katso alla olevalta upotukselta, miltä Carley näytti täydessä univormussa.