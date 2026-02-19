Ex-prinssi Andrew täytti 66 vuotta 19. helmikuuta.

Britanniassa poliisi pidätti torstaina aamulla entisen prinssi Andrew'n, eli Andrew Mountbatten-Windsorin, kotoaan epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä.

Hänet vapautettiin Reutersin mukaan äskettäin lähes 12 tunnin jälkeen.

Andrew'n kodin luona Sandringhamissa Norfolkissa nähtiin virkavaltaa pitkin päivää. Andrew on modernin historian ensimmäinen Britannian kuningasperheen jäsen, joka joutuu pidätetyksi.

Britannian kuningas Charles kertoi ottaneensa huolestuneena vastaan tiedon epäilyistä veljeään kohtaan. Kuningas korosti muun muassa BBC:n välittämässä lausunnossa sitä, että oikeuden on tapahduttava.

– Tämän prosessin jatkuessa ei olisi minulta sopivaa kommentoida asiaa tämän enempää, Charles kirjoitti.

Lontoon muotiviikon avajaisissa torstaina vieraillut Charles ei vastannut hänelle huudeltuihin kysymyksiin, kertoo BBC.

BBC:n tietojen mukaan hoville tai kuninkaalle ei kerrottu etukäteen poliisin pidätysaikeista. Sisäministeriötä kuitenkin informoitiin ennen pidätystä.

Andrew'n yhteydet tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ovat nousseet jälleen esille Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaistua Epsteiniä koskevia asiakirjoja. BBC:n mukaan Andrew oli vuosina 2010 ja 2011 Britannian kauppaedustajana jakanut Epsteinille luottamuksellista tietoa.

"Kuusikymppinen mies"

Poliisin tiedotteessa vahvistettiin "kuusikymppisen miehen" pidätys Norfolkissa, mutta tätä ei nimetty. Prinssin tittelinsä viime vuonna menettänyt Andrew täytti torstaina 66 vuotta.

– Perusteellisen arvioinnin jälkeen olemme nyt aloittaneet tutkinnan tästä virkavirhesyytteestä, sanoi poliisin edustaja Oliver Wright Thames Valleyn poliisin tiedotteessa.

Poliisi kertoi myös tekevänsä etsintöjä Berkshiressä ja Norfolkissa sijaitsevissa osoitteissa. Andrew asui aiemmin Berkshiressä sijaitsevassa Windsorissa.

Britannian lain mukaan pidätystä varten poliisilla on oltava kohtuulliset perusteet epäillä, että rikos on tapahtunut ja että kyseinen ihminen on tarpeen pidättää.

BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Andrew'n pidätys voi kestää enimmillään 96 tuntia, mutta yleensä pidätetyt päästetään vapaaksi 12 tai 24 tunnin jälkeen.

Suosikki ryvettyi

Andrew'n maine ryvettyi täysin sen jälkeen, kun hänen yhteytensä seksuaalirikoksista tuomittuun yhdysvaltalaiseen Epsteiniin paljastui.

Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemien Epstein-asiakirjojen myötä esille on noussut muun muassa Andrew'n ja Epsteinin välistä viestinvaihtoa.

Andrew näyttää lähettäneen Epsteinille tietoja muun muassa viralliselta Aasian-vierailultaan, jolla oli mukana myös Epsteinin liikekumppaneita.

Ex-prinssi on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väärinkäytöksiin.

Andrew tuli aiemmin tunnetuksi äitinsä, kuningatar Elisabet II:n suosikkipoikana. Hän oli nuoruudessaan myös suuren yleisön suosikki, jota pidettiin helpommin lähestyttävänä kuin isoveljeään Charlesia.

Andrew palveli yli 20 vuotta kuninkaallisen laivaston helikopterilentäjänä ja osallistui muun muassa Falklandin sotaan Argentiinaa vastaan vuonna 1982.

Playboy-prinssinä tunnettu Andrew solmi vuonna 1986 avioliiton Sarah Fergusonin kanssa, mutta pari erosi jo muutamien vuosien yhteiselon jälkeen. Heille syntyi kaksi tytärtä.

Viime lokakuussa Charles riisti Andrew'lta kaikki kuninkaalliset tittelit ja pakotti hänet muuttamaan Windsorista syrjäiseen Sandringhamiin.