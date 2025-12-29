Natsi-Saksan johtaja rakennutti salaisen tukikohdan Puolaan, jossa hän suunnitteli historian tunnetuimpia taisteluita.

Masurian seudulla Puolan koillisosassa riittää rajatonta maaseutua. Maalaismaiseman keskellä syvällä metsässä sijaitsee toisen maailmansodan aikainen kuuluisa pakopaikka, jossa uutistoimisto CNN vieraili hiljattain.

Sudenpesänä tunnetussa paikassa Adolf Hitler sunnitteli suuria sotakampanjoita ja siellä natsijohtajan salamurhayritys lähes muutti sodan kulkua.

Bunkkerikokonaisuus on puoliksi tuhoutunut.All Over Press

Piilopaikka idässä

Toisen maailmansodan alussa Saksa hyökkäsi Puolaan ja Hitler tarvitsi hermokeskuksen lähelle Neuvostoliiton rajaa. Hyökkäys itään, Operaatio Barbarossa, alkaisi kesällä 1941.

Suunnitellun hyökkäyksen ollessa vain muutaman päivän päässä, Sudenpesä valmistui ja Hitler muutti sinne. Salatukikohdasta oli aikanaan Neuvostoliiton rajalle matkaa vain 80 kilometriä ja metsä tarjosi luonnollista suojaa.

Sudenpesää ei koskaan ollut tarkoitettu vain sotilastukikohdaksi – se oli hyvin kehittynyt linnoitus, joka suunniteltiin myös mukavaksi asuinpaikaksi Saksan sotakoneiston korkea-arvoisille jäsenille.

Muun muassa Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hermann Göring ja Wilhelm Keitel muuttivat sinne asumaan.

Sudenpesä koostui 50 bunkkerista ja 70 parakista. Kompleksi ulottui noin 1,5 neliökilometrin alueelle ja sisälsi kaksi lentokenttää sekä rautatieaseman. Kokonaisuuteen kuuluivat myös teehuone, kasino ja elokuvateatteri. Kompleksia ympäröi yli 50 000 maamiinaa, CNN kertoo.

Epäonnistunut operaatio

Hitler vietti Sudenpesässä yhteensä noin 800 päivää, joista yhtenä hänet yritettiin salamurhata.

Nykyään tarkkana tapahtumapaikkana olleen pääkokoushuoneen tilalla on vain osa kivijalkaa, mutta siellä saksalainen upseeri Claus von Stauffenberg yritti tappaa Hitlerin salkkuun piilotetulla pommilla.

Hitleriin ja hänen lähipiiriinsä kohdistuneen salamurhayrityksen järjesti joukko korkea-arvoisia natsiupseereita, jotka olivat huolissaan Saksan armeijan kasvavista epäonnistumisista rintamalla.

Operaatio Valkyrie epäonnistui 20. heinäkuuta 1944, sillä Hitler loukkaantui räjähdyksessä vain lievästi.

Sudenpesän historia Hitlerin päämajana päättyi tammikuussa 1945, kun saksalaiset räjäyttivät bunkkerit vetäytyessään. Ironista kyllä, monet rakenteet selvisivät räjähdyksestä, mikä on osoitus rakentamisen laadusta.