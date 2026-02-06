Argentiinalaisilla on pitkät perinteet rahan jemmaamisessa. Nyt maan Trump-mielinen presidentti Javier Milei yrittää saada huonekaluihin, wc-pyttyihin, maahan ja katon sisään piilotetut Yhdysvaltain dollarit osaksi maan virallista taloutta ja sen kiertoa.

Yhdysvaltalaisen talouslehden Wall Street Journalin mukaan Argentiinassa on meneillään kunnianhimoinen operaatio tavallisten kansalaisten mitä mielikuvituksellisimpiin paikkoihin piilottaminen Yhdysvaltain dollareiden saamiseksi pankkeihin ja osaksi normaalia rahan kiertoliikettä.

Yhdysvaltalaislehden mukaan tavalliset argentiinalaiset ovat jemmanneet arviolta yli 250 miljardin USA:n dollarin arvosta käteistä pahanpäivän sekä talouskriisien varalle.

Maan Donald Trumpin tyyliä mukaileva libertaaripresidentti Javier Milei on muun muassa höllentänyt veronkierroksi laskettavan rahamäärän rajaa, jotta ihmiset uskaltaisivat ja ylipäätään voisivat käyttää tai tallettaa laillisesti piilottamiaan käteisvaroja.

Räväköistä liikkeistään ja oikeistolaisesta talouskurista tunnettu presidentti on tehnyt maan julkiseen talouteen rajuja leikkauksia. Hänen radikaalia talouslinjaansa on kutsuttu "moottorisahapolitiikaksi".

Mikä olisi typerin paikka piilottaa dollareita? Entä kekseliäin?

Wall Street Journalin mukaan argentiinalaiset piilottavat rahaa muun muassa lasten leluihin, kuten teddy-nalleihin, kattorakenteisiin, wc-pyttyihin, ulkomaisille tileille ja kodeissa tai muualla pidettäviin turvalokeroihin.

Syitä argentiinalaisten dollarihamstraukselle on useita. Maan kansalaisilla on kipeitä kokemuksia muun muassa aiemmista talousromahduksista, peson arvon rajuista vaihteluista sekä erilaisista pääoman liikkeiden rajoituksista.

Argentiinalaisten luottamus pankkeihin on siis rapautunut vuosikymmeniä, ja asian korjaaminen vie aikaa.

Rahan jemmaaminen patjan alle, olisi suurta typeryyttä, sanoisivat monet argentinalaiset.

– Minä piilotin rahat tuolinjalan metallisen putken sisään, kertoo kekseliäisyydestään ylpeä Héctor Orsenigo.

Hänen mukaansa jokaisella on Argentiinassa ”oma pieni kätköpaikkansa.”

Rahan piilottaminen myös periytyy sukupolvelta toiselle.

Buenos Airesissa baarissa työskentelevä 19-vuotias Milagros Gavilán kertoo, että niinä harvoina kertoina, kun käteistä rahaa jää säästettäväksi, hän jemmaa sen vaatteidensa väliin vaatekomeroon.

Rahan piilottamisen hän kertoo oppineensa isoäidiltään, jolla oli tapana piilottaa käteistä Raamattunsa sisään.

Työ tuo tulosta

Hallituksen toimilla on WSJ:n mukaan ollut jo piristävä vaikutus kansalaisten kulutukseen, varsinkin käteisen käyttöön.

Asiakkaat ovat nyt rohkeampia ja on aiempaa vähemmän syytä piilotella asioita, sanoo Buenos Airesissa toimiva autokauppias Fabian Luciani.

Hän kertoo, että noin puolet hänen asiakkaistaan maksaa käteisellä. Autokauppias kertoo vastaanottaneensa rahaa, joka on ollut piilotettuna kirjaimellisesti maan sisään jopa vuosiksi. Maarahan hän kertoo tunnistavansa seteleihin pinttyneestä sävystä.

– Niissä on hieman kellertäviä, rusertavia tahroja kosteudesta, autokauppias kuvaa.

