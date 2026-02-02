Italialainen ampumahiihtäjä Rebecca Passler on antanut positiivisen dopingnäytteen, kertoo uutistoimisto ANSA.
Passlerin näytteestä on löytynyt letrotsoli-nimistä ainetta. 24-vuotias urheilija oli valmistautumassa loppuviikosta käynnistyviin Milano-Cortinan talviolympialaisiin.
Letrotsolia käytetään muun muassa lapsettomuuden ja rintasyövän hoitoon. Urheilussa se on kielletty, koska se vähentää kehon estrogeenin tuotantoa.
Passler on sijoittunut tällä kaudella ampumahiihdon maailmancupissa parhaimmillaan kymmenenneksi.