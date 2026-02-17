Saksalainen Bild-lehti aiheutti olympalaisten alla kohun uutisoituaan, että mäkihyppääjät olisivat ruiskuttaneet penikseensä hyaluronihappoa peniksen koon kasvattamiseksi ja hyppypukunsa liito-ominaisuuksien parantamiseksi. Italialainen plastiikkakirurgi kertoo nyt toteuttaneensa tällaisen operaation eräälle mäkihyppääjälle tammikuun aikana.

Hyppypukujen manipulointi on mäkihypyssä dopingin käyttöön verrattavissa oleva rike, jolla urheilija voi rikkeen laadusta riippuen saavuttaa huomattavaakin etua muihin nähden.

Viime keväänä aiheesta kohistiin Trondheimin MM-kisojen yhteydessä, kun norjalaiset jäivät kiinni hyppypukujensa manipuloinnista.

Pukujen koko on tarkasti säänneltyä, ja koko määritellään 3D-skannerin avulla tehtävän vartalomittauksen avulla jokaiselle hyppääjälle erikseen.

Yksi mitoista on haarakorkeus, ja mikäli sitä pystyy penistä suurentamalla pienentämään, jalkoväliin on mahdollista saada lisää kangasta, joka voi ratkaisevalla tavalla parantaa hyppääjän ilmanvastusta eli nostetta eli hypyn pituutta.

Yhdysvaltalainen USA Today on nyt tavoittanut italialaisen plastiikkakirurgin Alessandro Littaran, joka kertoo tehneensä tällaisen täyteaineella toteutetun penisoperaation tammikuussa eli vain hieman ennen olympialaisten alkamista.

– Tähän kohuun viitaten voin sanoa, että minulla oli asiakkaana yksi kyseisen lajin urheilija, jonka nimeä ja kansallisuutta en tietenkään kerro – enkä sitä, onko hän mukana näissä olympialaisissa.

Miesten esteettiseen ja korjaavaan intiimialueen kirurgiaan erikoistuneen saksalaisen UGRS-klinikan mukaan Littara on "todennäköisesti Euroopan johtava" ammattilainen tällä lääketieteen saralla.

61-vuotias Littara pitää omaa yksityisvastaanottoa, ja hän kertoo tehneensä hyaluronihapon avulla yli 3 000 peniksen suurennusta. Hänen mukaansa tammikuussa klinikalla käynyt mäkihyppääjä halusi toimenpiteen avulla välttää kiusalliset tilanteet pukuhuoneessa.

– En pysty sanomaan, kertoiko hän minulle koko totuuden, mutta teimme hyvää työtä ja käytimme enemmän kuin runsaan annoksen.

– Vaikutus on välitön, joten urheilija voi pukea uuden puvun vain muutama minuutti operaation jälkeen.

Littaran mukaan siinä, miten merkittäviä vaikutukset ovat, on kuitenkin yksilöllisiä eroja.

– Se, (auttaako peniksen suurennus mäkihyppääjää), riippuu tietysti täyteaineen määrästä. Yleensä sitä ruiskutetaan vähintään 20 milliä, mutta määrä voidaan mukauttaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Toimenpide on lisäksi toistettava useita kertoja, jotta haluttu vaikutus säilyy.

– Se, miten usein toimenpide on tehtävä, riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista, mutta ainakin kolme kertaa vuodessa.