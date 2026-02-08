Italialainen ampumahiihtäjä Rebecca Passler antoi urheilussa kiellettyä letrotsolia sisältävän näytteen dopingtestissä, ja Italian antidopingtoimisto (Nado) asetti hänet väliaikaiseen kilpailukieltoon juuri Milano-Cortinan olympialaisten alla. Passler, 24, haluaa silti mukaan kisoihin.

Käry kohautti, olihan kyseessä kisojen järjestäjämaan urheilija. Nyt Passler pyrkii kuitenkin vielä mukaan olympiakoitoksiin, sillä hän on jättänyt urheilun kansainväliselle vetoomustuomioistuimelle (CASille) valituksen Nadon päätöksestä.

Passlerin mukaan kielletyn aineen käyttö ei ollut tarkoituksellista, ja hän vetoaa myös huolimattomuuteen. Passler haluaa saada luvan kilpailla Milano-Cortinan olympialaisissa. CASin kisoja varten muodostama niin sanottu pikaoikeus kuulee asianosaisia tiistaina, CAS ilmoitti lauantaina.

Italian naisten ampumahiihtomaajoukkuetta valmentaa suomalainen Jonne Kähkönen. Suomen ex-päävalmentaja Kähkönen kertoi perjantaina Ylelle, että Passlerin dopingkäry on järkyttänyt.

– Totta kai ikävä ja aika sokki koko joukkueelle. Kun se tuli vielä juuri ennen kisojen alkua, niin totta kai se vaikuttaa koko joukkueeseen. On täysi työ saada laiva taas raiteilleen, Kähkönen kuvaili Ylelle.

Passler on naisten maailmancupin kokonaiskilpailussa sijalla 33. Hänen tämän kauden parhaat sijoituksensa henkilökohtaisilla matkoilla ovat kaksi 11:ttä sijaa.