Rio de Janeiron olympialaisten dopingtestien uudelleenanalyysissä on kärynnyt seitsemän urheilijaa. Kansainvälinen testaustoimisto AIU kertoo asiasta torstaisessa tiedotteessaan.
Kielletyistä aineista Rio de Janeiron vuoden 2016 kesäolympialaisten on kärynnyt jälkianalyysissä neljä painonnostajaa (Egyptin Esraa Elsayed Rashed Elsayed Ahmed ja Ahmed Saad, Liettuan Aurimas Didzbalis sekä Uzbekistanin Ivan Efremov), brasilialainen judoka Rafael Augusto Buzacarini, valkovenäläinen painija Soslan Daurov ja bulgarialainen pikajuoksija Ivet Lalova-Collio.
Parhaiten heistä Rio de Janeirossa menestyi painonnostaja Aurimas Didzbalis, joka ylsi 94-kiloisten miesten sarjassa alun perin pronssille. Hänen kärynsä on tullut anabolis-androgeenisiin steroideihin lukeutuvasta metandienonista.
Androgeenireseptorien modulaattoreihin kuuluvasta ostariinista kärynnyt pikajuoksija Ivet Lalova-Colli sijoittui Riossa 200 metrillä kahdeksanneksi. Hän voitti 100 metrin Euroopan mestaruuden Helsingissä 2012 ja 200 metrin Euroopan hallimestaruuden Madridissa 2005.
Lalova-Colli saavutti lisäksi EM-hopeaa niin 100 kuin 200 metrillä Amsterdamissa 2016. 60 metrillä hän paineli EM-hallipronssille Göteborgissa 2013.
Tätä nykyä 41-vuotias Lalova-Colli päätti uransa Tokion olympialaisiin vuonna 2021.
Kaikkiaan 10 jälkikäryä
ITA kertoo, että urheilijoille on ilmoitettu käryistä ja heillä on oikeus pyytää B-näytteen analyysiä. Urheilijat asetetaan toistaiseksi väliaikaisiin kilpailukieltoihin.
Kaikkiaan Rio de Janeiron jälkianalyyseissä on kärynnyt 10 urheilijaa.