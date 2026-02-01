Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton (kok.) mukaan joukkojen ja kaluston liikuttelu Nato-maiden välillä voi olla hidasta byrokratian vuoksi.
Euroopan komission mukaan jotkin EU-maat vaativat ilmoituksen jopa 45 päivää ennen toisesta EU-maasta tulevaa sotilaskuljetusta.
Autto sanoo STT:lle, että Suomessa pystyttäisiin kuitenkin ottamaan tarvittaessa apua vastaan, sillä Suomella on oma lainsäädäntönsä vastaaviin tilanteisiin.
Euroopan komissio julkaisi marraskuussa tulevan pakettinsa, joka pyrkii puuttumaan ongelmiin joukkojen ja kaluston kuljettamisessa EU-maiden välillä.