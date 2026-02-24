Venäjän vastainen pakotepaketti piti julkaista tiistaina, mutta Unkari asettui poikkiteloin.

EU maiden piti julkaista tiistaina 20. Venäjän vastainen pakotepaketti, mutta eilen pidetyssä Brysselin ulkoministerikokouksessa Unkari ei hyväksynyt kyseistä pakettia.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, että syynä on öljyputki.

– Unkarilla on virrannut Ukrainan läpi venäläistä öljyä, ja se putki on tällä hetkellä vahingoittunut. He painostavat tässä Ukrainaa. Tämä on se EU:n ikävä valuvika, että pitäisi löytää vaikeissa päätöksissä, kuten pakotteissa, yksimielisyys, Vuorio toteaa.

Näin yksittäinen jäsenmaa voi Vuorion mukaan torpata muuten yksimielisen päätöksen.

– Olisi tietysti erittäin suotavaa, että EU:ssa mentäisiin niin sanottuihin määräenemmistöpäätöksiin tämän yksimielisyyden sijaan, mutta nyt mennään näillä, ja nämä ovat aina vähän hitaampia prosesseja, Vuorio jatkaa.