Kolminkertainen Ranskan avointen mestari Novak Djokovic sanoi olevansa epävarma, palaako hän Roland Garrosin punaiselle massalle enää ensi vuonna kärsittyään perjantaina kolmannen kierroksen tappion brasilialaiselle teinisensaatiolle João Fonsecalle.
Viime viikolla 39-vuotispäiväänsä viettänyt serbi kärsi harvinaisen tappion Pariisissa, mikä herättää 22 peräkkäisen esiintymisen jälkeen kysymyksiä hänen tulevaisuudestaan turnauksessa.
– En tiedä, maailmanlistan nelonen sanoi, kun häneltä kysyttiin, pelaako hän vielä uudelleen Roland Garrosissa.
Kolme kuukautta loukkaantuneena ollut Djokovic sanoi tunteneensa, että pelasi "todella hyvää tennistä" Fonsecaa vastaan, mutta koki myös itsensä väsyneeksi ottelussa, joka oli hänen pisin ottelunsa koskaan Ranskan avoimissa.
Djokovic voitti kaksi ensimmäistä erää reilussa puolessatoista tunnissa, mutta Fonsecan vietyä kolme seuraavaa ottelu kesti loppujen lopuksi peräti neljä tuntia ja 53 minuuttia.
– Muutaman kerran ottelun loppupuolella minusta tuntui, että tuskin seisoin jaloillani, 24-kertainen Grand Slam -voittaja sanoi.
Kyseessä oli vasta toinen kerta, kun Djokovic hävisi johdettuaan ottelua 2–0. Ensimmäinen kerta oli sekin Roland Garrosissa Jürgen Melzeriä vastaan vuonna 2010.
Jos Djokovic päättäisi pelata Pariisissa vielä ensi vuonna, hänestä tulisi yksi harvoista yli 40-vuotiaista, jotka ovat pelan
lyhyeen 40 pelaajan listaan, mihin harvat pystyivät avoimella aikakaudella.