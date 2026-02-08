Kuutostiellä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa aiheutui henkilövahinkoja.
Onnettomuus tapahtui Kuutostiellä Joensuun ja Tohmajärven välillä.
Onnettomuuspaikalla tehdään pelastus- ja raivaustöitä.
Tieosuudella on käytössä yksi kaista liikenteelle.
Itä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että onnettomuudesta on aiheutunut henkilövahinkoja, mutta ei ole tarkentanut tietoa enempää.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta noin puoli kahdeksalta illalla.
Uutinen päivittyy.