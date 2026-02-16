Pelastustyöt ovat käynnissä.
Henkilöauto törmäsi kääntymässä olleen kuorma-auton perään ja ajautui siitä vastaantulevien kaistalle. Tämän seurauksena rekka törmäsi henkilöautoon.
Kaksi henkilöä loukkaantui onnettomuudessa vakavasti.
Onnettomuuspaikka sijaitsee nelostiellä Limingassa Haurukylän ja Ala-Temmeksen puolivälissä.
Nelostie on poikki onnettomuuspaikan kohdalta.
Pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.
Juttua päivitetty 16.2. kello 13.30: Lisätty tieto kahdesta loukkaantuneesta.