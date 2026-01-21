Yksi henkilö on vangittu liittyen Polvijärvellä viime marraskuussa tapahtuneeseen rivitalopaloon.

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että poliisin esitutkinta Polvijärven Polvikujalla viime marraskuussa tapahtuneesta rivitalopalosta on edennyt.

Hätäkeskus sai ilmoituksen nopeasti levinneestä tulipalosta Polvijärven Polvikujalla 30. marraskuuta aamuyöllä. Sivulliset henkilöt olivat havainneet palon, hälyttäneet apua ja ehtineet herättää nukkumassa olleita asukkaita.

Sivullisten toiminnan ansiosta palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle marraskuun lopussa, että talossa oli kymmenen asuntoa. Kaikki talon asukkaat olivat olleet hengenvaarassa.

Tulipalo aiheutti kiinteistölle mittavat vahingot.

Lue lisää: Rivitalo roihusi Polvijärvellä

Tutkinnan peusteella epäillään, että palo on sytytetty tahallaan. Sitä tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Yksi paikkakuntalainen täysi-ikäinen henkilö on asiaan liittyen vangittuna.



Esitutkinta jatkuu, sillä kaikkia asianosaisia ei ole vielä saatu kuultua ja vahinkojen selvittäminen on kesken.

Tutkinnan turvaamiseksi poliisi ei kerro enempää epäillyn rikoksen yksityiskohdista tai teon motiivista.

Syytteennoston määräpäivä on 19. maaliskuuta. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran asian edetessä syyteharkintaan.