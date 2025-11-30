Polvijärvellä asuinkelvottomaksi palanutta rivitaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Poliisi tutkii Polvijärven Polvikujalla syttynyttä paloa törkeänä tuhotyönä.
Poliisi kertoo esitutkinnan olevan vielä alkuvaiheessa ja tiedottavansa asiasta aikaisintaan ensi viikolla.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta ennen kello neljää sunnuntaina aamuyöstä. Palo oli jo levinnyt laajasti koko rakennukseen, kun pelastuslaitos saapui kohteeseen.
Pelastuslaitoksen mukaan palon sammuttamisessa on aamun aikana siirrytty jälkisammutusvaiheeseen, mutta ennen puolta päivää sammutustyöt vielä jatkuivat.
Sunnuntaina aamuyöllä syttyneessä tulipalossa ei tapahtunut henkilövahinkoja. Rivitalon asukkaat pääsivät omatoimisesti ulos, Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kerrottiin.
Päivystävä palomestari Samuli Karvinen kertoo, että henkilövahingoilta vältyttiin ja talon asukkaat pääsivät yöllä omatoimisesti ulos. Ensihoito tarkasti pelastautuneet ihmiset.
Yli kymmenen asunnon rivitalosta noin puolet tuhoutui ja toinen puoli kärsi merkittäviä savu- ja sammutusvesivahinkoja. Pelastuslaitos esti palon leviämisen viereisiin rakennuksiin.
Palo aiheutti runsaasti savua, ja toinenkin rivitalo Polvikujalla on kärsinyt savuhaitasta. Karvinen kertoo, että pelastajat katsoivat myös tämän rivitalon asukkaiden päässeen turvallisesti ulos.
Palon syttymisen olosuhteista ei ole toistaiseksi enempää tietoa.
Juttua täydennetty 30.11.2025 kello 11.49.