Suomen ulkoministeriö ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ohjeistaa Lähi-idästä palaavia matkaajia.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ohjeistaa ulkoministeriön välittämässä tiedotteessa, kuinka Lähi-idästä palaavat henkilöt voivat hakea tukea kokemuksiinsa.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys muistuttaa, että tapahtumat ovat voineet olla mieltä järkyttäviä, vaikka ei olisikaan ollut osallisena tapahtumissa.

– Järkyttävän kokemuksen jälkeen on normaalia reagoida monilla eri tavoilla. Voimakkaita tunteita saattaa aiheuttaa myös ajatus siitä, mitä olisi voinut tapahtua, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteessa yksilöidään lisäksi, mitkä ovat normaaleja reaktioita järkyttävään tapahtumaan. Yksityiskohdat voivat palata mieleen, yleinen unettomuus, keskittymisvaikeudet tai ristiriitaiset tunteet voivat ilmetä paluun jälkeen.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin hyvinvointialueen tiedotteessa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa psykososiaalisen tuen järjestämisestä ja sen koordinoimisesta valtakunnallisesti Suomessa tilanteissa, joissa ulkomailla sattuneissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa on ollut osallisina Suomen kansalaisia.

Mikäli tarvitset tukea, ota yhteyttä alueesi tai Vantaan ja Keravan sosiaali- ja kriisipäivystykseen.