Oslossa räjähti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Yhdysvaltojen Tukholman-suurlähetystö on julkaissut varoituksen mahdollisista terrori-iskuista Ruotsissa. Lähetystön mukaan terroristiryhmät ovat suunnittelemassa iskuja.
Lähetystö kehottaa Yhdysvaltojen kansalaisia olemaan hyvin tarkkana, seuraamaan ympäristöään ja pitämään huolta turvallisuudestaan.
Lähetystö luetteli koko joukon paikkoja, jotka voivat olla mahdollisten terrori-iskujen kohteina.
Tällaisia voivat lähetystön mukaan olla muun muassa turistialueet, ostoskeskukset, uskonnolliset kohteet ja lentokentät.
Norjan poliisi kertoi sunnuntaina tutkivansa, oliko Yhdysvaltojen Oslon-suurlähetystön edustalla sunnuntain vastaisena yönä sattunut räjähdys terroriteko. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä ja aineelliset vahingotkin jäivät vähäisiksi.