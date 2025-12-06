Riikka Leinoselle pukeutuminen merkitsee myös vammaisuuden representaatiota.

Kirjailija ja vammaisaktivisti Riikka Leinonen on ylpeä siitä, että voi Linnassa tuoda esille suomalaista suunnittelua ja olla suuren ammattilaisjoukon mallina.

Leinonen juhlistaa Presidentinlinnassa itsenäisyyspäivän lisäksi suomalaista suunnittelua. Ensimmäistä kertaa kutsun saanut Leinonen kertoo pitävänsä koreilusta ja laittautumisesta.



– Minun kohdallani siinä on kyse myös vammaisuuden representaatiosta. CP-vammakaan, oli se sitten lievä tai vaikeampi, ei estä koreilua tai sitä, että voi näyttäytyä baareissa, teattereissa, turuilla ja toreilla, Leinonen sanoo STT:lle.



Leinonen voitti tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon viime vuonna kirjailijakumppaninsa Sofia Tawastin kanssa teoksella Suuri valhe vammaisuudesta. CP-vammaisen Leinosen kehon vasen puoli on lievästi halvaantunut.



Linnassa Leinonen kantaa Anni Ruuthin suunnittelemaa mekkoa. Vammaisuus näkyy myös mekossa. Valkoinen silkkimekko koostuu erillisistä ylä- ja alaosasta, joissa on säädettäviä nyörejä.



– Nyörit tulevat vasemman käteni päälle kuvastaen CP-vammaani ja sitä, että vamma itsessään ei ole se varsinainen ongelma vaan ympäröivä yhteiskunta, joka on esteellistänyt minua ja kättäni, Leinonen kertoo.



Leinonen saapuu juhlaan yhdessä puolisonsa Joonas Kolehmaisen kanssa. Puolisolla on tärkeä tehtävä auttaa Leinosta muun muassa tämän laukun kantamisessa, jotta Leinosen vasen käsi voi levätä.



Leinonen kertoo olevansa ylpeä siitä, että voi tuoda Linnassa suomalaista suunnittelua esille. Hänen vaaleanpunaiset ballerinansa ovat Minna Minnan ja korunsa Ruuthin Kalevala-korulle suunnittelemat. Stylisti Meri Milash on stailannut kokonaisuuden. – Lisäksi meikkaajat ja hiustenlaittajat ja muut. Aion ottaa ilon irti, että olen nyt mallina sille laajalle ihmisjoukolle, joka työllistyy tässä samassa yhteydessä.