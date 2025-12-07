Linnan juhlissa ajatukset olivat myös Euroviisujen ympärillä pyörivässä kohussa.
Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Linnan juhlissa juhlimaan pääsivät muiden kutsuvieraiden mukana myös Euroviisuissa tänä vuonna kisanneet Erika Vikman sekä KAJ-yhtye.
Vikman edusti Suomea kappaleellaan Ich komme ja KAJ puolestaan Ruotsia kappaleella Bara bada bastu. Vikman oli lopulta kisassa yhdestoista, KAJ neljäs.
Aiemmin kuluvalla viikolla Euroviisujen ympärillä kohisi, kun Euroopan yleisradiounioni EBU kokousti ja päätti tulevista sääntömuutoksista sekä siitä, että Israel saa vastaisuudessakin osallistua laulukilpailuun. Päätöksen seurauksena usea maa ilmoitti jättäytyvänsä viisuista pois.
MTV Uutiset tapasi sekä Vikmanin että KAJ-kolmikon Presidentinlinnan uumenissa ja kysyi heiltä ajatuksia asiaan liittyen.