KAJ ja Erika Vikman kommentoivat kohua Euroviisujen ympärillä: "Se on ainakin askel" 5:03 Erika Vikman kommentoi euroviisukohua: "En haluaisi viedä sitä keneltäkään pois" Julkaistu 07.12.2025 18:01 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Jesse Kamras jesse.kamras@mtv.fi Linnan juhlissa ajatukset olivat myös Euroviisujen ympärillä pyörivässä kohussa. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Linnan juhlissa juhlimaan pääsivät muiden kutsuvieraiden mukana myös Euroviisuissa tänä vuonna kisanneet Erika Vikman sekä KAJ-yhtye. Vikman edusti Suomea kappaleellaan Ich komme ja KAJ puolestaan Ruotsia kappaleella Bara bada bastu. Vikman oli lopulta kisassa yhdestoista, KAJ neljäs. Aiemmin kuluvalla viikolla Euroviisujen ympärillä kohisi, kun Euroopan yleisradiounioni EBU kokousti ja päätti tulevista sääntömuutoksista sekä siitä, että Israel saa vastaisuudessakin osallistua laulukilpailuun. Päätöksen seurauksena usea maa ilmoitti jättäytyvänsä viisuista pois. MTV Uutiset tapasi sekä Vikmanin että KAJ-kolmikon Presidentinlinnan uumenissa ja kysyi heiltä ajatuksia asiaan liittyen.





Vikman totesi asiaan liittyvän keskustelun olevan tiukkaa ja varjostavan sitä, että Euroviisujen alkuperäinen tarkoitus on ollut tuoda eri maat yhteen.

– Musiikin juhla, sen juhla, että jokainen saa olla sellainen kuin on ja turvassa. Queer-yhteisölle tärkeä tapahtuma. Niin tottakai se surettaa, että Euroviisut on kaiken sen keskustelun keskellä. Tavallaan se hyvä ja tärkeä sanoma voi jäädä sinne varjoon, Vikman totesi.

– Arvostan myös sitä, että maat tekevät tiukkoja linjauksia, koska ehkä se tilanne raukeaa siinä kohtaa, kun niitä tehdään. Mutta en ota nyt kantaa siihen, mitä Suomi tekee, koska tiedän myös sen, miten tärkeä artistille on se euroviisukokemus. En haluaisi viedä sitä keneltäkään pois.

KAJ:n jäsenet Jakob Norrgård, Kevin Holmström ja Axel Åhman sekä Erika Vikman poseerasivat kameroille Linnan juhlissa yhdessä iskelmälegenda Eino Grönin (toinen vasemmalta) kanssa.Lehtikuva

Se, että Euroviisuista on tullut niin poliittisesti latautunut tilaisuus, asettaa Vikmanin mukaan artistin kovaan paikkaan.

– Itse voin sanoa artistina, että olin silti niin, että haluan juhlia musiikkia, tätä hullua naiseutta mitä edustan, viedä sen kreisin biisin Ich kommen sinne keskelle Eurooppaa.

KAJ:n jäsenet Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norrgård kertoivat seuranneensa keskustelua viisuista mielenkiinnolla.

– Mielestäni on hyvä, että he edes nostavat nämä kysymykset ja keskustelevat, että nyt tulee pari muutosta. Se on ainakin askel ja aika kiinnostava vuosi tulossa siellä kuplassa, Åhman kommentoi.