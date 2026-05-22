Drooniuhka oli pysäyttää koko eteläisen Suomen viikko sitten. Pöllöraati ihmettelee, miksi suomalaiset suljetaan aina koteihinsa, kun valtio ei tiedä, miten toimia.

Uusimaa heräsi viikko sitten drooniuhkaan ja noin 1,8 miljoonaa ihmistä kehotettiin pysymään kodeissaan.

Harva kehotusta noudatti, ja uhkakin oli lopulta ohi jo aamuseitsemän jälkeen. MTV:n Pöllöraadille viikon takaisista käänteistä heräsivät mieleen korona-ajat.

– Suomi on varautunut, kaikki on upeasti tehty, ja sitten me avataan ne Huoltovarmuuskeskuksen varastot, jossa huomataan, että oho, täällä on tämmöistä vanhentunutta kampetta, ei ole suojavarusteita ja muuta... – kun todellinen tilanne tulee, niin se ei ole ihan niin auvoinen se kuva, mitä me on ehkä hellitty mielissämme, Uuden Jutun toimittaja Eeva Lehtimäki arvioi.

Kolumnisti Jouni Kemppainen säestää Lehtimäkeä: On hyvä todeta, ettei Suomi ole valmis droonihyökkäykseen – saati edes uhkaan.

MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen nostaa huolensa esiin siitä, mikä on valtion ensimmäinen ohje epäselvässä tilanteessa.

– Jos tapahtuu jotain sellaista, mistä ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä, on tullut (valtiolta) tällainen patenttiratkaisu, että suomalaiset, pysykää kotona.

Samoja ohjeita kuultiin koronapandemian alkutaipaleella.

Ahtiainen on huolissaan, miksi uhkia kyetä suhteellistamaan.

– Jokainen ymmärtää sen, että jos Suomeen joku maa kohdistaisi droonihyökkäyksen, että tänne lentää asutuskeskuksia kohti satoja tai tuhansia drooneja, silloin todellakin ihmisten pitää mennä suojaan. Mutta jos jossain harhailee yksi joku esine, niin mun mielestä se ei voi olla se ratkaisu, että kaikki pysykää kotona.