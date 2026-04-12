Viranomaiset uskovat, että drooneja löytyy Suomesta vielä.
Suomeen on harhautunut viime aikoina yksittäisiä drooneja. Viimeisin droonihavainto on Iitistä, jossa kansalainen löysi droonin metsästä eilen lauantaina.
Kouvolan seudulle putosi 29.3. kaksi Suomeen harhautunutta ukrainalaisdroonia. Viranomaiset ja asiantuntijat ovat arvioineet, että drooneja löydetään vielä lisää.
Viimeisin löytynyt drooni on otettu Iitissä vastaan mietteliäästi.
Jussi Kunttu totesi MTV uutisille, ettei droonin putoaminen paikkakunnalle herättänyt hyviä tuntemuksia. Hän ei ole yksin mietteissään, että jotain tulisi tilanteelle tehdä.
– Vastuu on lähettäjällä. Sinne mielestäni painava sana, että nyt loppuu, ennen kuin sattuu jotakin. Tuntuu ilkeältä pienen tytön isänä varsinkin ja muutenkin. Liian lähelle, Kunttu sanoi.
Muutaman kilometrin päässä Iitin taistelukärjen lauantaisesta putoamis- ja räjäytyspaikasta asuva Jari Altio ei olisi uskonut, että drooneja "eksyisi näin kauas".
Iitistä linnuntietä rajalle on satakunta kilometriä.
Kansalainen, toimi oikein
Hämeen poliisilaitoksen komisario Tero Veijonmaa kehui lauantaisen droonin löytänyttä kansalaista oikeasta toiminnasta.