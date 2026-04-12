Soita hätänumeroon 112, jos

Teet havainnon droonista alueilla, joilla lennättäminen on kielletty

Drooni lentää tärkeän kohteen lähellä, joita ovat: Voimalaitos, lentokenttä, satama, vedenpuhdistamo, suuri tietoliikenne- tai viranomaisrakennus.

Löydät maahan pudonneen droonin.

Vastaa hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

Älä jaa sijaintiasi tai kuvaa droonista sosiaalisessa mediassa.

Suhtaudu kaikkiin maahan pudonneisiin drooneihin varauksella ja ilmoita niistä.

"Jos näet droonin, jonka koko on suurehko tai pienen lentokoneen luokkaa, väriltään harmaa tai musta, eikä siinä ole valoja, on kyseessä todennäköisesti viranomaiskäyttöön tai sotilaslentokäyttöön suunniteltu laite. Huomiona kuitenkin, että viranomaisilla on myös pienempiä neliroottorisia drooneja valvontatehtävissä," kertoo Puolustusvoimat.

Siirry sisätiloihin, jos saat vaaratiedotteen mahdollisesti vaarallisesta droonista tai näet tai kuulet droonin, jonka toiminta on poikkeavaa tai huolta herättävää. Sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa ja pysytellä kaukana ikkunoista.

Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka.

Lähteet: Sisäministeriö, Puolustusvoimat