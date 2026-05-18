Suomeen harhautuvista drooneista ei välttämättä selvitä loputtomiin säikähdyksellä, arvioivat asiantuntijat.

Uudellamaalla oli viime perjantaina drooniuhka, jonka johdosta muun muassa lentoliikenne keskeytettiin. Tällä kertaa drooneja tai vahinkoja ei tullut.

Insinöörieversti (evp) Jyri Kosola muistutti Huomenta Suomessa maanantaiaamuna, että droonien harhautuminen Suomeen tulee todennäköisesti jatkumaan.

– Jos katsotaan droonisotaa, niin Venäjä ampuu noin 5 000 droonia Ukrainaan kuukaudessa, eli noin 150 vuorokaudessa.

Sunnuntaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehui Kosolan mukaan ampuvansa hieman enemmän kuin Venäjä eli drooneja lentää puoleen ja toiseen noin 100–200 vuorokaudessa toisen maaperälle.

– Todennäköisyys, että jotain sattuu, on kuitenkin melkoinen, Kosola sanoi lähetyksessä.

Täällä Suomessa siis?

– Myöskin täällä Suomessa. Jos ajatellaan, että niistä vaikka kymmenen tai viisikin prosenttia harhautuu, ennen pitkää joku osuu johonkin ei-toivottuun kohteeseen, Kosola tarkentaa.

Varautumisjohtaja Jussi Korhonen sisäministeriöstä myöntää, että vakavammat seuraukset Suomen maaperällä ovat mahdollisia niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainaan ja Ukraina puolustautuu muun muassa drooneja käyttämällä.