Tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen ehdottaa MTV Uutisten haastattelussa, että Suomesta vedettäisiin uusi datakaapeli maata pitkin Ruotsiin.

Pitkän linjan it-asiantuntija, tutkija ja tietokirjailija Petteri Järvinen on huolissaan siitä, että kriisitilanteessa meren pohjassa kulkevat datakaapelit katkaistaisiin tahallaan ja Suomen tietoliikenne ja datakeskukset halvaantuisivat.

Itämerellä on viime vuosien aikana katkennut tai vaurioitunut useita eri kaapeleita, kun laivojen ankkurit ovat syystä tai toisesta laahanneet meren pohjassa.

Asiantuntija ehdottaa, että datakaapeleita vedettäisiin muuallekin kuin meren pohjaan, jotta tietoliikenteen huoltovarmuus paranisi.

– Huoltovarmuuden kannalta näiden valokuiturunkoverkkojen toiminnan varmistaminen on Suomen kannalta todella tärkeätä. Nyt me olemme merikaapeleiden varassa. Kriisitilanteessa ne on helppo katkaista, Järvinen toteaa.

– Olisi erittäin tärkeätä, että Suomi rakentaisi varayhteyttä Ruotsin kautta, tosi isoa paksua kaapelia, joka menee maata pitkin ja olisi turvassa kaikilta tällaisilta vedenalaisilta häiriöiltä, hän jatkaa.

Datateollisuus ja Suomessa koko ajan yleistyvät datakeskukset ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyvin data liikkuu Suomesta ulkomaille. Suomeen odotetaan jopa miljardien eurojen arvosta uusia datakeskuksia, jotka tarvitsevat hyvät tietoliikenneyhteydet ulkomaille.

Datakeskuksia tulossa lisää

Toteutuvien datakeskusten määrä riippuu hieman siitä, minkälaiseksi niiden sähköverotus tai sähköverotuksen nostoa korvaava julkinen tuki lopulta muodostuvat.

Hallitus on päättänyt nostaa datakeskusten sähköveroluokkaa heinäkuusta alkaen, mutta puhetta on ollut jonkinlaisesta korvaavasta tukimuodosta datakeskuksille.

– Veropäätöksellä on vaikutusta. Tuolla on useita hankkeita, joissa mietitään, mitä nyt tehdään. Osa hankkeista tulee viivästymään ja osa voi mennä muualle, mutta jokin osa tulee toteutumaan (Suomessa). Se, mitä me teollisuuteen kaivataan, on se, että päätös tulisi ulos. Se ratkaisee aika paljon, miten hankkeet etenee, pohtii Suomen Datakeskusyhdistyksen puheenjohtaja Veijo Terho.

Datakeskusten ei uskota nostavan merkittävästi sähkön hintaa, koska tuuli- ja aurinkovoimaa sekä sähkövarastoja aiotaan rakentaa samaan tahtiin uusien sähkösyöppöjen kanssa.

Valmis, suurikokoinen datakeskus työllistää eri arvioiden mukaan 50-200 henkeä sen järjestelmien ja kiinteistön ylläpitoon.

Datakeskusten rakentaminen tuo puolestaan työtä rakentajille.