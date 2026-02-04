Sähköautojen lataushinnat nousivat paikoin pilviin | MTV Uutiset
Sähköautojen lataushinnat nousivat paikoin pilviin – "Sähköä ei tietenkään voi myydä tappiolla"
MTV / Teppo Vesalainen
Julkaistu 42 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Lataushinnat ovat korkealla pörssisähkön kovien hintojen vuoksi. Myös sähköauton kotilataus voi olla kallista, mutta eri syystä.
Sähköautojen lataushinnat ovat nousseet paikoin hirmulukemiin. Yksi syy tähän ovat korkeat pörssisähkön hinnat, kertoo Liikennevirta Oy:n (Virta) myyntijohtaja Janne Koski STT:lle.
Pörssihintaan kokonaan tai osittain sidottu sopimus voi näkyä kuluttajille hinnoissa, jotka luultavasti pysyvät ylhäällä niin kauan kuin pörssisähkö maksaa mansikoita.
Tiistaina pörssisähkön varttihinnat kävivät yli 80 sentissä kilowattitunnilta.
– Kun pörssihinta nousee, sähköä ei tietenkään voi myydä tappiolla, Koski sanoo.
Kosken mukaan osa sähköauton latausta tarjoavista yrityksistä lataa sähköä akkuvarastoihin sen ollessa edullista. Kun pörssisähkön hinnat ovat korkeita, houkutteleva vaihtoehto on kuitenkin myydä sähkö verkkoon eli markkinoille.
Kaikilla sähköä myyvillä yrityksillä ei Kosken mukaan välttämättä ole akustoa ollenkaan, vaan ne ovat voineet tehdä kiinteän sähkönostosopimuksen. Tällöin hinnat eivät ole pörssisähkön hintamuutosten varassa.
Hinnat poikkeuksellisia
Sähköinen liikenne ry:n hallituksen puheenjohtaja Eemil Rauma sanoo, että yleisesti sähköautojen lataushinnat ovat Suomessa Euroopan edullisimmasta päästä.
– Tällaiset poikkeushinnat, joita nyt nähdään sähkömarkkinoilla, ovat erittäin harvinaisia, Rauma kertoo STT:lle.
Rauma on myös Virran yhteiskuntasuhdejohtaja. Hän kommentoi asiaa Sähköinen liikenne ry:n edustajan roolissa.
Rauman arvion mukaan AC-lataus eli vaihtovirtalataus maksaa yleisesti noin 25–35 senttiä kilowattitunnilta ja pikalataus noin 35–50 senttiä kilowattitunnilta.
Asiakkaat kommentoineet hintoja
Tiistaiaamuna sähköauton pikalataus kuitenkin maksoi muun muassa Hämeenlinnan Prisman, Lahden Prisma Holman ja Riihimäen Prisman ABC-asemilla 72 senttiä kilowattitunnilta.
STT pyysi S-ryhmältä puhelinhaastattelua, mutta yhtiö vastasi kysymyksiin sähköpostilla. SOK Liikennekaupan Head of eMobility Olli Tervosen mukaan latauksen hinnat ABC-asemilla määräytyvät alueosuuskauppojen hinnoittelupäätösten perusteella. Muun muassa pörssisähkön hintapiikit ovat vaikuttaneet hintoihin.
– Hinnoittelun taustatekijöiden tarkempi avaaminen ei ole mahdollista kilpailuoikeudellisista syistä, Tervonen kirjoittaa.
Tervosen mukaan hinta on poikkeuksellisen korkea vain pienellä osalla asemia. Suurimmalla osalla lataushinnat eivät ole hänen mukaansa muuttuneet.
Asiakkailta on tullut hinnoista joitakin kommentteja, Tervonen kirjoittaa. Hänen mukaansa normaalista poikkeavat lataushinnat ymmärrettävästi herättävät keskustelua.
STT pyysi puhelinhaastattelua myös St1-ketjulta. Ketju vastasi sähköpostilla, että St1:n lataushinta on ollut samalla tasolla jo hyvin pitkään eikä hinnoissa ole ollut lähiaikoina ollut merkittäviä muutoksia.
Myöskään Neste ei antanut pyydettyä puhelinhaastattelua. Neste viestitti, että yhtiö seuraa sähkön hinnan kehitystä, mikä heijastuu latauspalvelun hintaan.
Neste ei halunnut kommentoida sitä, ovatko hinnat vaikuttaneet asiakkaiden käyttäytymiseen.
Kotonakin lataaminen voi olla tyyristä
Virran myyntijohtaja Kosken mukaan sähköauton lataushinta voi olla korkea myös kotona ladatessa.
– Käyn itsekin iltaisin lataamassa autoa kaupan pihalla, koska se on paljon halvempaa kuin kotona. Siinä kuitenkin säästää aika pitkän pennin jo, Koski sanoo.
Kosken mukaan joissakin taloyhtiöissä maksetaan sekä isoja sähköliittymien perusmaksuja että suuria tehomaksuja. Tehomaksun ajatuksena on, että kuluttaja maksaa siitä, kuinka paljon sähköä käytetään samanaikaisesti, ja tasaa kulutuspiikkejään.
Jos sähköauton lataajia on vieläpä vähän, voi kotona lataamisesta tulla kallista.
– Olen törmännyt useampaan taloyhtiöön, jossa lataus maksaa yli 40 senttiä omalla parkkipaikalla. Kotilatauksen ei kuitenkaan pitäisi olla kalliimpaa kuin vaikka ABC:llä tai Lidlissä.
Ratkaisu voisi olla se, että taloyhtiöissä olisi enemmän erityisosaamista, jota sähkön ostaminen vaatii, Koski pohtii.
– Sähkömarkkina muuttuu koko ajan, se on tosi monimutkainen ja se tulee muuttumaan jatkossakin, kun tehdään tätä vihreää siirtymää.