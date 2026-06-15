Onlyfans-tähden bussitempaus on kirvoittanut kritiikkiä.
Susanna Penttilä haluaa oikoa virheellisiä käsityksiä MTV Uutisten soittaessa Onlyfans-tähdelle hänen kuohuntaa herättäneestä "seksibussistaan".
Heti toimittajan käyttämään termiin liittyy ensimmäinen oikomista vaativa asia. Se ei ole seksibussi, vaan Bangbus.
Kyseessä on vuokrapaketti, jolla Penttilä markkinoi sisältöjään aikuisviihteestä tunnetulla Onlyfans-sivustolla. Sen hän sanoo suoraan myös MTV Uutisille maanantaina.
Penttilä, 53, kertoi lauantaina Iltalehden haastattelussa, että bussiin hänen kanssaan touhuamaan pääsee miehet, joilla on Onlyfans-tili ja joiden ikä alkaa kakkosella.
Aiemmin julkaistuista jutuista ja niistä syntyneestä keskustelusta saattoi saada kuvan, että Penttilä houkuttelee parikymppisiä, mahdollisesti myös humalassa olevia miehiä harrastamaan seksiä kanssaan.
Näin ei hänen mukaansa ole.
– Minä painotan, että en mene tuonne minnekään yleiselle paikalle vaan ottamaan miehiä sisään bussiin, Penttilä toteaa.
Terveiset Katariina Sourille
Yksi julkisista paheksujista on ollut kirjailija ja taiteilija Katariina Souri, joka kritisoi Penttilän bussihanketta Facebookissa.
– Olen tähän asti ollut huolissani nuorten naisten seksuaalisuuden kaupallistamisesta, mutta nyt ylittyi se raja että olen huolissani myös nuorista miehistä, Souri kirjoittaa.
Aiemmin nimellä Kata Kärkkäinen tunnettu Souri nousi koko kansan tietoisuuteen 1980-luvun lopulla Playboy-miestenlehden kansikuvamallina.