



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Susanna Penttilä kertoo nyt totuuden kohubussistaan – suorat terveiset Katariina Sourille

0:43 Katso video: Tällainen on Susanna Penttilän Bangbus.

Julkaistu 15.06.2026 17:41

Onlyfans-tähden bussitempaus on kirvoittanut kritiikkiä. Susanna Penttilä haluaa oikoa virheellisiä käsityksiä MTV Uutisten soittaessa Onlyfans-tähdelle hänen kuohuntaa herättäneestä "seksibussistaan". Heti toimittajan käyttämään termiin liittyy ensimmäinen oikomista vaativa asia. Se ei ole seksibussi, vaan Bangbus. Kyseessä on vuokrapaketti, jolla Penttilä markkinoi sisältöjään aikuisviihteestä tunnetulla Onlyfans-sivustolla. Sen hän sanoo suoraan myös MTV Uutisille maanantaina. Penttilä, 53, kertoi lauantaina Iltalehden haastattelussa, että bussiin hänen kanssaan touhuamaan pääsee miehet, joilla on Onlyfans-tili ja joiden ikä alkaa kakkosella. Aiemmin julkaistuista jutuista ja niistä syntyneestä keskustelusta saattoi saada kuvan, että Penttilä houkuttelee parikymppisiä, mahdollisesti myös humalassa olevia miehiä harrastamaan seksiä kanssaan. Näin ei hänen mukaansa ole. – Minä painotan, että en mene tuonne minnekään yleiselle paikalle vaan ottamaan miehiä sisään bussiin, Penttilä toteaa. Terveiset Katariina Sourille Yksi julkisista paheksujista on ollut kirjailija ja taiteilija Katariina Souri, joka kritisoi Penttilän bussihanketta Facebookissa. – Olen tähän asti ollut huolissani nuorten naisten seksuaalisuuden kaupallistamisesta, mutta nyt ylittyi se raja että olen huolissani myös nuorista miehistä, Souri kirjoittaa. Aiemmin nimellä Kata Kärkkäinen tunnettu Souri nousi koko kansan tietoisuuteen 1980-luvun lopulla Playboy-miestenlehden kansikuvamallina.

Sourin mielestä on pöyristyttävää, että Penttilä tekee bisnestä videoilleen päätyneillä nuorilla miehillä.

– Mitä luulette, onko nuorella miehellä, joka 20-vuotiaana on olosuhteiden houkuttelemana ja kenties ystävien yllyttämisen ja päihtymyksen seurauksena päätynyt vauhdikkaan illan päätteeksi Penttilän pornovideolle, vielä aamulla sellainen fiilis että olipa hyvä tempaus.

Juuri näin Penttilä ei omien sanojensa mukaan toimi.

– Katariinalle lähettäisin terveisiä, että kannattaisi vaikka käydä vähän kurkkaamassa minun fanisivuilta, niin ehkä ymmärtää, mikä tämä tempaus on ennen kuin kirjoittaa.

– Minä ymmärrän, hänellä on eduskuntavaalit ja hän kalastelee ääniä, Penttilä jatkaa terveisiään Sourille.

Souri hakee eduskuntaan ensi vuoden vaaleissa keskustan ehdokkaana. Loppuvuodesta 2025 Souri oli mukana perustamassa graniittipuoluetta, josta kuitenkin erosi maaliskuussa vakavan luottamuspulan vuoksi.

Ei humalaisia

Penttilän mukaan bussissa tapahtuu K18-asioita, mutta ei kenen kanssa tahansa. Eikä bussissa vielä ole kuvattu mitään.

Miehiltä vaaditaan Penttilän mukaan nimenomaan Onlyfansin sisällöntuottajatili. Sen varmistamiseen menee vähintään vuorokausi, eli hetken päähänpistosta bussiin ei olisikaan päässyt.

Lisäksi Penttilä sanoo, että humalaisten kanssa hän ei tekisi mitään. Hän sanoo, että ei edes tykkää humalaisista.

– Itse en käytä juurikaan mitään alkoholia, ja olen aina autolla liikenteessä. Jos teen Onlyfans-videoita, niin eihän siellä ikinä ole mitään humalaisia.

Penttilä vieraili viikonloppuna uudella menopelillään Helsinki City Festivalin läheisyydessä. Sen hän kertoo olleen bussin aloitustempaus.

Penttilä sanoo kohauttaneensa tarkoituksella, mutta ei uskonut, että tuo kohautus saisi näin suuren huomion.

– Sanoin vähän niin kuin huumorimielellä, että katsotaan mitä tapahtuu, hän avaa Iltalehdelle antamiaan kommentteja.

Susanna Penttilän Bangbus on koristeltu huomiota herättävästi.

Ei riko lakia

Penttilä sanoo tietävänsä, ettei riko lakia bussillaan.

– Tiesin, että en voi rikkoa lakia, koska tiesin heti, että en tule tekemään julkisella paikalla mitään seksiä.

Hän sanoo olevansa liian ujo siihen, että puuhat tapahtuisivat ihmisten ilmoilla.

Bussissa saatetaan kyllä Penttilän mukaan jatkossa kuvata materiaalia hänen tililleen. Näillä näkymin se kuitenkin tapahtuisi tutun kumppanin kanssa.

– Ehkä me korkataan se Kongon yön kanssa ja katsotaan sitten, mihin se menee.

Auton verhoilukin on mietitty niin, että ongelmia ei tulisi, sillä sen kyljessä oleva qr-koodi vie Penttilän omille kotisivuille.

– Mietin, että jos joku alaikäinen (skannaa koodin), niin se ei mene pornosivustolle.

Hyvääkin palautetta

Penttilä sanoo, ettei ole halunnut pahoittaa kenenkään mieltä.

– Mä toivon, että ihmiset osaisivat ottaa tuon nyt rennoin mieli.

Pelkkää kritiikkiä bussi ei olekaan saanut aikaan. Hänen mukaansa moni ymmärtää bussin nähdessään, että kyseessä on hauska tempaus.

Penttilän mielestä hauskin kohtaaminen sattui sunnuntaina.

– Omanikäiseni rouva ajoi minua vastaan. Hän näytti peukkua ja heilutti iloisesti.

Varsinkin nuoret miehet ovat olleet iloisia tempauksesta.

– Sanotaanko, että Instagram ja Onlyfans paukkuu tällä hetkellä.

Yhteydenottoja ikähaitariin meneviltä 20–30-vuotiailta miehiltä tuli pelkästään sunnuntaina yli 300.

Jotkut hieman yli 30-vuotiaat ovat olleet huolissaan Penttilän ilmoituksesta, että iän pitäisi alkaa kakkosella. Heille hänellä on huojentava viesti.

– Et ole liian vanha, jos olet yli 30, ei tietenkään.

Leo Jaakkonen MTV Uutiset Leo Jaakkonen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Jaakkoseen voit olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.

Susanna Penttilä kertoo totuuden kohubussistaan | MTV Uutiset