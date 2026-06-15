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Love Island -villan uusi asukas Väinö on entinen ammattihiihtäjä

0:55 Katso videolta Väinön esittely!

Julkaistu 52 minuuttia sitten

Love Island Suomi -villaan asteleva Väinö, 25, on seurustellut elämässään kolme kertaa. Viimeisimmässä suhteessaan hän ylitti itsensä täysin. Love Island Suomessa uutena kilpailijana nähdään Väinö, 25, joka on entinen ammattihiihtäjä. Tätä nykyä hän työskentelee myyjänä urheilukaupassa ja tekee sivutoimisena sisällöntuotantoa urheilijoille ja yrityksille sosiaaliseen mediaan. Hän on kotoisin Kotkasta, mutta asunut viimeiset kuusi vuotta Vuokatissa. Väinö kuvailee itseään spontaaniksi, aidoksi ja meneväksi tyypiksi. – Tykkään kokeilla uusia asioita. En halua olla kotona koko ajan, vaan pidän menevästä elämäntyylistä. Somen perusteella ei välttämättä osaisi olettaa, että olen myös todella herkkä. Saatan herkistyä jo, jos puhun jonkun kanssa tunteellisista asioista, Väinö sanoo MTV Uutisille. Hän ylitti itsensä täysin syksyllä 2024, kun alkoi jutella eräälle tsekkiläiselle ampumahiihtäjälle, jonka kanssa alkoikin puolen vuoden seurustelusuhde. Hän ei puhunut tuolloin englantia juuri yhtään. – Kaverit käänsivät minulle hänen viestejään, ja käytin myös kääntäjää. Kun aloimme tapailemaan, niin aloin oppia kieltä paremmin. Nykyään puhun jo ihan hyvää englantia. Väinöllä on takanaan reilun kahden vuoden mittainen parisuhde ja kaksi lyhyempää puolen vuoden suhdetta. Viimeisimmästä suhteestaan hän erosi viime keväänä. Kaikki hänen suhteensa ovat kuitenkin loppuneet hyvässä yhteisymmärryksessä. Parisuhteessa Väinö toivoo, että toinen osoittaa kiintymyksensä ja on yhteisiä mielenkiinnon kohteita.

– Ensimmäisessä suhteessani oli kaikki hyvin, mutta meitä kiinnosti niin eri asiat, että usko tulevaisuuteen alkoi hiipua. Toisessani suhteessani toinen ei juurikaan näyttänyt, että kumppani on tärkeä. Joutui olemaan koko ajan vähän varpaillaan. Kolmannessa suhteessa oli nämä molemmat asiat kohdallaan, mutta silti erosimme, mikä on vieläkin vähän arvoitus, Väinö kertoo.

25-vuotias Väinö kuvailee itseään spontaaniksi, aidoksi ja meneväksi tyypiksi.MTV Oy / Roope Tamminen

Juttu luistaa etenkin iältään vanhempien kanssa

Väinön unelmakumppani olisi spontaani, aktiivinen, sporttinen ja sellainen, joka kantaa itsensä hyvin. Hän toivoisi voivansa tehdä kumppaninsa kanssa paljon asioita yhdessä, oli kyseessä sitten festarit, hiihtäminen tai kaupunkiloma.

– Ja olen tullut siihen tulokseen, että kumppanini olisi tällä hetkellä hyvä olla suht samanikäinen, eikä selkeästi nuorempi. Tykkään ehkä jopa jutella hieman vanhempien kanssa. Luotaantyöntäviä piirteitä taas ovat pinnallisuus, itsekeskeisyys ja käytöstapojen puute.

Love Islandin myötä Väinö toivoo saavansa elämäänsä uuden kokemuksen ja haluaa nähdä, löytyykö ohjelmasta hänelle sopivaa ihmistä. Hän on valmis myös asettumaan aloilleen.

– Perhettä en ehkä ihan vielä halua perustaa. Se saa odottaa vielä pari vuotta. Pitkäaikainen haaveeni on, että saisin olla täysipäiväinen urheiluvalokuvaaja ja kierrellä kisoja ja tietysti, että löytyisi se viimeisen päälle oleva tyttöystävä, Väinö toteaa.

Love Island Suomi MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot kerralla maanantaisin. MTV Katsomossa ma-pe. Ohjelmaa esitetään myös MTV:n tv-kanavilla.

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Love Island -villan uusi asukas Väinö on entinen ammattihiihtäjä | MTV Uutiset