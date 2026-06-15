Love Island Suomi -villaan asteleva Väinö, 25, on seurustellut elämässään kolme kertaa. Viimeisimmässä suhteessaan hän ylitti itsensä täysin.
Love Island Suomessa uutena kilpailijana nähdään Väinö, 25, joka on entinen ammattihiihtäjä. Tätä nykyä hän työskentelee myyjänä urheilukaupassa ja tekee sivutoimisena sisällöntuotantoa urheilijoille ja yrityksille sosiaaliseen mediaan. Hän on kotoisin Kotkasta, mutta asunut viimeiset kuusi vuotta Vuokatissa.
Väinö kuvailee itseään spontaaniksi, aidoksi ja meneväksi tyypiksi.
– Tykkään kokeilla uusia asioita. En halua olla kotona koko ajan, vaan pidän menevästä elämäntyylistä. Somen perusteella ei välttämättä osaisi olettaa, että olen myös todella herkkä. Saatan herkistyä jo, jos puhun jonkun kanssa tunteellisista asioista, Väinö sanoo MTV Uutisille.
Hän ylitti itsensä täysin syksyllä 2024, kun alkoi jutella eräälle tsekkiläiselle ampumahiihtäjälle, jonka kanssa alkoikin puolen vuoden seurustelusuhde. Hän ei puhunut tuolloin englantia juuri yhtään.
– Kaverit käänsivät minulle hänen viestejään, ja käytin myös kääntäjää. Kun aloimme tapailemaan, niin aloin oppia kieltä paremmin. Nykyään puhun jo ihan hyvää englantia.
Väinöllä on takanaan reilun kahden vuoden mittainen parisuhde ja kaksi lyhyempää puolen vuoden suhdetta. Viimeisimmästä suhteestaan hän erosi viime keväänä. Kaikki hänen suhteensa ovat kuitenkin loppuneet hyvässä yhteisymmärryksessä.
Parisuhteessa Väinö toivoo, että toinen osoittaa kiintymyksensä ja on yhteisiä mielenkiinnon kohteita.